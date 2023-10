Novas deduções proporcionadas pela reforma tributária Multas e impostos não serão mais um problema

A nova reforma tributária poderá trazer novidades interessantes em relação a multas e impostos: um desconto significativo.

É uma das despesas mais pesadas que um italiano deve enfrentar durante o ano Definitivamente existem impostosque é frequentemente discutido pelo governo para corrigir a situação em nosso país.

o Reformas fiscais São os mais aguardados pelos cidadãos na esperança de terem de pagar um valor inferior durante o ano.

Não só eles Notas fiscaisQue é enviado pela Autoridade Tributária para cobrar os diversos impostos e taxas que o cidadão deve pagar, mas Até multas Que muitos italianos são obrigados a pagar para injetar dinheiro nos cofres do Estado.

Despesas muito pesadas, mas podem ser menos rigorosas nos próximos meses.

Nos últimos meses, tem-se falado muito sobre a eliminação de projetos fiscais que visam tornar as coisas significativamente mais fáceis para os contribuintes, mas com… Nova reforma tributária E aprovados pela Câmara dos Deputados, há outros benefícios aguardados.

Muitos descontos estão disponíveis tanto em relação a impostos quanto a multas.

Italianos podem voltar a sorrir com a nova reforma tributária

Os italianos não viveram um grande período nos últimos três anos, quer em termos económicos Pandemia do covid-19 O que colocou de joelhos todos os setores da economia italiana, devido ao conflito russo-ucraniano, que provocou um aumento repentino nas contas e nos custos de energia dentro das residências.

Nos últimos anos, sucessivos governos tentaram melhorar a situação Com incentivos e recompensasMas as despesas de muitas famílias ainda são muito grandes e pesadas.

A nova reforma tributária discutida inicialmente e depois aprovada pela Câmara dos Deputados tentará novamente fazer exatamente isso Reavivar as capacidades do nosso país e dos cidadãos que nele vivem.

De acordo com reportagens online, a Câmara dos Deputados aprovou a nova reforma tributária que vem sendo discutida, mas por enquanto Ainda não há notícias oficiais sobre a alíquota do IRPEF O que pode estar sujeito a novas alterações.

Também houve discussão sobre o pagamento inicial de novembro para trabalhadores autônomos, de que falamos neste artigo.

Novas deduções em relação a contas tributárias e multas: a nova reforma tributária

Em relação ao IRPEF, mesmo que não haja notícias oficiais a respeito, deverão surgir algumas novidades importantes em relação aos preços.

Se até este ponto Eram quatro taxas, o número deveria ser reduzido para três A partir de 2024.

Como dissemos, ainda não há notícias oficiais sobre isso e é possível que haja divergências.

Porém, a notícia mais interessante diz respeito às notas fiscais enviadas pela Receita e às multas que lhes foram aplicadas Eles deveriam ganhar um grande desconto.

De acordo com a nova reforma tributária Deverá ser aplicado um desconto de 30%. Para todos os cidadãos italianos com dívidas acumuladas não superiores a 30 mil euros.

Esta é uma solução positiva para o estado porque Isso levará a um grupo segurança Do valor, mas também para os cidadãos que terão as suas dívidas acumuladas reduzidas em 30%.

A correção que também iria para Reduzindo os riscos de evasão fiscal– Reforçar o controlo sobre as contas bancárias dos cidadãos.