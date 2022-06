Sprint Revenue Agency em 730 Refund: contribuintes se alegram

A Receita Federal tranquiliza os contribuintes. 730 serão resgatados em seu contracheque do mês de julho com um bônus de € 200.

Mês rico para os cidadãos que apresentaram suas declarações de impostos. Em julho, a resposta do IRPEF e o bônus de € 200 chegarão.

É tempo de boas notícias Entre as muitas tragédias que estamos acostumados a ver. Problemas econômicos, sociais e políticos nos assombram há vários anos – não pandemia Começou a amplificar a crise já em curso e agora a guerra na Ucrânia acrescentou um novo fardo – e todos nós precisamos Poucos momentos de paz Para respirar um ar de esperança. Julho pode ser um breve vislumbre de luz no meio de tanta escuridão. Verões urgentes, férias, longos dias de companhia, Ajuda econômica importante Se o salário normal, bónus de 200 euros, for combinado no mesmo salário, Décimo quarto da equipe e a Reembolso de imposto de renda pessoa física Para quem tem crédito.

Agência da Receita acelera reembolso de despesas 730

Em um comunicado à imprensa, a agência de receita afirmou que “Acelera os processos de recuperação“Quanto aos montantes de crédito a pagar aos cidadãos que enviaram declaração de imposto. A Fundação incentiva os escritórios locais a agilizar a papelada para garantir o pagamento do 730 em julho. Ao mesmo tempo, compensa pagar também as contribuições não reembolsáveis ​​com vista a “Injetar liquidez no tecido económicoPara restaurar a economia na Itália.

O plano estratégico visa Apoio à população Entre os muitos aumentos que pesam há meses famílias e empresas. lá Pontualidade É essencial permitir que os cidadãos recebam as indemnizações devidas nos prazos 730, sem atrasos devido à lentidão do processo. Para agilizar o processo, é preferível qualquer comunicação entre entidades e contribuintes através da tecnologia da informação Por e-mail ou por carta registada. Entrevistas virtuais planejadas com os novos serviços online também são essenciais.

Tempo de recuperação

Os contribuintes receberão a restituição do IRPEF em momentos diferentes, dependendo de quando a declaração de imposto foi entregue. quem está agindo Até 31 de maio Ou você pode receber o valor já devido nas primeiras semanas de junho No mês de julho. Por outro lado, o timing aumenta para quem esperou as últimas semanas de junho ou vai passar para julho com Montagem do Formulário 730. Teremos que esperar agosto Setembro Para arquivar o processamento e desembolso do valor do crédito.

Contribuintes que aguardarão o prazo especificado 30 de setembro, Em vez disso, eles apenas obterão um equilíbrio entre outubro e novembro ano atual. Finalmente, dezembro pode ser a referência para todos os que esperavam Grande quantia de restituição de imposto de renda pessoalmais de 4 mil euros.