Baldur’s Gate 3: O número médio de horas para terminá-lo, e aqui está também o número de quem o completou

No entanto, Fink enfatizou que Larian espera que os jogadores abordem Baldur’s Gate 3 de maneira diferente uns dos outros, então a experiência será muito diferente. Existem diferentes maneiras de jogar, certo? Fink disse. “Vimos isso com [Divinity: Original Sin 2] Não seria diferente neste caso. Quem vai jogar multiplayer vai demorar um ano, um ano e meio. Eles farão sessões regulares de jogos, como D&D.”

Baldur’s Gate 3 pode ser facilmente pausado

Também é importante observar que Baldur’s Gate 3 existe Dividido em grandes blocos Com transições que levam os jogadores de um capítulo para o outro, assim como no Baldur’s Gate original. Esses pontos de transição fornecem momentos naturais de parada/início para jogadores que desejam pausar Baldur’s Gate 3 em favor de outro jogo (pensamos imediatamente em Starfield, que chega um mês depois).

“Haverá momentos em que você poderá dizer: ‘Sabe de uma coisa? Eu paro aqui e tento outra coisa“Então eu vou levá-lo de volta”, disse Fink. “É grande o suficiente.”

Além disso, mesmo depois de terminarem de jogar, os jogadores podem sentir que precisam Iniciar um novo jogo Em Baldur’s Gate 3, ele sugeriu Fink. “Tem um grande valor de repetição porque há tantas maneiras de fazer as coisas. Acho que as pessoas vão jogar muito. Temos uma quantidade insana de classes e subclasses e raças e subclasses. Em um mês. Você jogará peça por peça. Talvez você jogue com um amigo no modo multijogador.”

“Vimos que mesmo com [Divinity: Original Sin 2] As pessoas jogam há anos. Ainda tem muita gente jogando Divinity: Original Sin 2 e eles continuam descobrindo coisas novas. Baldur’s Gate 3 é muito maior, com muitos níveis de profundidade. Não acho que você terminará em um mês, é o que estou dizendo.

Por fim, lembramos que a data de lançamento no PC já foi apresentada.