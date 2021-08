Quando estará novamente disponível nas lojas?

Agosto já acabou. Setembro está chegando e, para muitos de vocês, também significa férias repetidas vezes para a sala de aula. Com a chegada de longas tardes e noites chuvosas, não há melhor maneira do que passar o tempo conversando com o console. Muitos de vocês já conseguiram trazer seu PlayStation 5 para casa, mas há mais pessoas que ainda não fizeram seu próprio PS5.

Depois de um certo período morto em meados de agosto, nos últimos dias O PlayStation 5 está mais uma vez disponível em várias lojas online. GameStop reabriu reinicializações diáriasApós o período de fechamento do armazém central. Então foi a MediaWorld que fez dois reabastecimentosliteralmente invadido.

Mas muitos de vocês nos perguntaram quando o PS5 estará de volta às lojas. Bem, não é possível dar uma única resposta a esta pergunta. Isso ocorre porque os estoques mudam de grupo para grupo e também diferem de loja para loja. Mas uma coisa é certa, Se você estiver disposto a comprar um pacote, será capaz de encontrá-lo com relativa facilidade.

Nesse caso, basta visitar as diferentes lojas De GameStop a MediaWorld ou Unieuro, Euronics, etc. E pergunte ao funcionário como fazer isso. Se já estiver em estoque, você pode levar o PlayStation 5 direto para casa, caso contrário, terá de esperar alguns dias.

