Os canais 100 e 200 agora são desnecessários: TVs incompatíveis duram anos e não devem ser descartadas

Este não é um artigo que todos irão gostar: algumas operadoras, varejo ou indústria podem achar esta interferência inadequada. Mas a consciência e o amor à verdade exigem que sejamos muito claros, especialmente com notícias falsas reais vindas da imprensa em geral, lutando com as notícias clicadas na TV Bônus – Sucateamento: 100 e 200 canais de teste do Digital Earth, que muitos sugerem como teste escravo Para decidir quais TVs cancelar, elas não devem mais ser promovidas e muito menos levadas em conta, pelo menos por enquanto. ou para ser mais franco, Os canais 100 e 200 não são de forma alguma um indicador válido de que as TVs deixarão de funcionar nos próximos meses.

No último anúncio do MiSE, os canais 100 e 200 foram atualizados para entender “se você está bem ou não”

O novo roteiro de referência mudou isso

Claro, mesmo há algumas semanas, quando todos ainda pensávamos que os prazos de desligamento definidos há dois anos seriam respeitados, o papel dos canais 100 e 200 era muito diferente: deveríamos ter mudado para DVB-T2 em junho de 2022 para que os dois Canais de teste foram importantes Definitivamente para mudanças a serem introduzidas em breve. Mas a impressão é que muitos, que preferem sutilmente a substituição forçada com os bolsos dos italianos e do estado, “esqueceram” de lembrar que a recente atualização do Roteiro, com todas as referências pertinentes, mudou tudo, suas instalações e conclusões.

Na verdade, hoje sabemos que a transição para DVB-T2, se ocorrer, ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2023; Mas o novo roteiro não define nenhum limite final, apenas afirma que

Será “a partir de” essa data. Quer dizer, quem sabe quando.

Só um ingênuo pode acreditar seriamente que em 1º de janeiro de 2023 algo realmente acontecerá nesse sentido: se a Confindustria Radio TV considerar – com ou sem razão – que em 1º de setembro de 2021 não havia condições para desligar o MPEG2 (e algumas TVs que ainda não são compatíveis), Como você acha que as condições da frota de DVB-T2 instalada em 16 meses, com milhões de TVs ainda incompatíveis, seriam consideradas adequadas?? E quem acreditaria após o adiamento de última hora das promessas dos locutores e do ministério?

O que realmente acontecerá nos próximos meses?

Portanto, o fato que não foi contado, por ser em tudo apenas culpa de omissão, é que a transição para DVB-T2 está atualmente adiada “indefinidamente”, até que as condições sejam atendidas, todas as emissoras devem estar instaladas em conformidade.

Isso implica duas coisas muito claras:

O mundo da televisão terá que se organizar com 12 frequências nacionais transmitidas em DVB-T contando apenas com a codificação MPEG4. Isso significa que não haverá o mesmo intervalo de hoje, mas cerca de 60%. Caberia desligar os canais (uma premissa puramente fictícia) ou rebaixar a qualidade para nos fazer encaixar tudo em menos espaço. E isso vai acontecer, com todo o respeito àqueles que ainda estão apregoando a transição para a “nova TV digital” como uma oportunidade de melhor qualidade. Não é, é apenas uma forma estressante para as famílias, de tentar continuar vendo o que vimos até agora, um pouco pior do que vemos hoje.

O segundo efeito, que é mais importante para os fins deste artigo, é que Pelo menos uma TV MPEG4 (mesmo que não seja DVB-T2), a grande maioria das TVs italianas, estará instalada e funcionando por pelo menos um ano e meio, mas provavelmente por pelo menos o dobro do tempo. O impulso para cancelar este tipo de TV hoje, talvez na esteira da TV bônus, não é apenas errado, mas também fraudulento e contra a lógica de uma economia sustentável.

Por essas razões, não podemos deixar os usuários acreditarem que os canais 100 e 200 são o verdadeiro indicador a ser assistido para entender se a TV HOJE será ou não cancelada. Infelizmente, falando com o pessoal dos resorts de férias da Bonus TV, a impressão é que o conceito se foi. Especialmente porque o horizonte de tempo para a recompensa da Scrap TV (que expira oficialmente no final de 2022, mas provavelmente ficará sem fundos disponíveis em breve) é mais curto do que o alcance potencial do DVB-T2, que chegará mesmo no melhor dos casos em 2023 .

Da maneira certa, as transmissões comerciais na Mediaset, La7 e Discovery apontam para o fato de que a TV “vê corretamente os canais em HD” como condição de não obsolescência.

Não há obrigação de streaming no HEVC Main10, mas TVs incompatíveis são canceladas

Tudo isso é uma circunstância agravante, e essa é a questão turno principal 10. Até agora (mas também ontem) não há obrigação de os radiodifusores, nem agora nem nunca, transmitirem por este padrão, que se chegar ao terreno digital, certamente o fará após uma possível transição para DVB-T2. Isso torna os canais de teste 100 e 200 mais enganosos: eles só são úteis para aqueles que estão totalmente cientes desta situação (praticamente leitores DDAY.it e alguns outros), enquanto para todos os outros são um impulso desnecessário para o descarte de produtos válidos e funcionais . Deve-se dizer que algumas TVs que não enxergam 100 e 200 funcionarão mesmo após a introdução do DVB-T2 até que as transmissões do HEVC Main10 comecem, que aparecem no momento distante: estamos falando de todos os DVB-T2 exceto HEVC TV DVB-T2 (muitos) E aqueles DVB-T2 HEVC não são Main10 (muitos, especialmente entre os pequenos). Esses dispositivos funcionarão por anos: por que enviá-los para descarte antecipado?

22 de dezembro de 2018 não é uma virada real

Enfim, um encontro 22 de dezembro de 2018 que o decreto que regulamenta a nova TV Bônus marca um divisor de águas entre as TVs que serão canceladas e as que já são compatíveis; Tanto é verdade que quem faz o descarte do lixo deve certificar-se de que comprou a TV antes dessa data. Sim, isso mesmo, como revelamos em 2019, a partir de 22 de dezembro de 2018, as TVs devem, pela legislação vigente, ser compatíveis com HEVC Main10, que foi aprovado pela International Telecommunication Union há 24 meses.

Mas também é verdade que este compromisso era quase desconhecido dos retalhistas e mesmo de alguns produtores e não houve qualquer relatório a este respeito da MiSE, da AGCOM ou da Fundação Ugo Bordoni. Portanto, é muito provável que mesmo TVs vendidas após esta data possam (ilegalmente, mas talvez também não intencionalmente) ser incompatíveis com HEVC Main 10; Em vez disso, é fácil e seguro provar que muitas TVs vendidas antes dessa data já eram totalmente compatíveis: todas as telas grandes, médias e de alta largura de banda já eram HEVC Main10 antes de dezembro de 2018. Em vez disso, era o subtexto de todas as indicações fornecidas por MiSE Em seu próprio site revela a equação de que todas as TVs compradas antes de dezembro de 2018 são “obsoletas”. Como os usuários não especialistas entendem que esse não é o caso?

É necessária uma intervenção explicativa do Ministério das Finanças: Apelo ao Ministro Giorgetti e ao Subsecretário Ascany

Nós nos chamamos: É hora de dizer em alto e bom som que os canais 100 e 200 não devem ser levados em consideração, pelo menos por enquanto.

E acrescentamos um pedido explícito às instituições, ao Ministro Giorgetti, ao Subsecretário Askany e aos funcionários do Ministério da Informação:

Precisa de uma tag MPEG4 – Substitua o mais rápido possível (e em qualquer caso antes de 15 de outubro de 2021, o início da transição para MPEG4) o canal atual 100 por um novo canal 100 consistindo de uma tag codificada em MPEG4, a fim de verificar as TVs já existentes para desmontagem; Em vez disso, ele deixou o canal 200 no HEVC Main 10 para verificar quais dispositivos poderiam ser financiados com Bonus TV, uma função para a qual essa codificação ainda é necessária;

– Substitua o mais rápido possível (e em qualquer caso antes de 15 de outubro de 2021, o início da transição para MPEG4) o canal atual 100 por um novo canal 100 consistindo de uma tag codificada em MPEG4, a fim de verificar as TVs já existentes para desmontagem; Em vez disso, ele deixou o canal 200 no HEVC Main 10 para verificar quais dispositivos poderiam ser financiados com Bonus TV, uma função para a qual essa codificação ainda é necessária; Faça sinais de “fala” e não criptografados Escreva claramente nos banners do canal 100 e 200 o que significa se você vir o canal 100 (por exemplo, no novo canal 100, algo como “Sua TV é adequada para mudanças entre o final de 2021 e o início de 2022”; enquanto no canal 200 “ Sua TV está adequada ”alterações que ocorrerão após 2023.

Escreva claramente nos banners do canal 100 e 200 o que significa se você vir o canal 100 (por exemplo, no novo canal 100, algo como “Sua TV é adequada para mudanças entre o final de 2021 e o início de 2022”; enquanto no canal 200 “ Sua TV está adequada ”alterações que ocorrerão após 2023. Dê instruções claras e inequívocas à imprensa – Emissão de uma nota de imprensa clara explicando a todos os jornais públicos o novo canal 100 MPEG4 e sua função crucial de substituir as TVs ou integrá-las a um novo decodificador. Na mesma nota, deve ser esclarecido mais uma vez que as TVs vendidas antes de 22 de dezembro de 2018 não são totalmente compatíveis com os sinais HEVC DVB-T2 e, portanto, a verificação é sempre necessária.

Resumindo, este processo de desligamento – que agora conhecemos – não é e nunca será o melhor. Mas ainda temos tempo para ter certeza de que não é o pior.