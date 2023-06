Forza Motorsport: Um vídeo de gameplay vazado mostra as proezas gráficas do jogo

curto vídeos de gameplay para Vá de automobilismo Acabou online e ninguém ainda o roubou. Dura cerca de 30 segundos e mostra o jogo em ação, confirmando seus excelentes gráficos. Também permite que você veja os diferentes elementos do jogo, permitindo que você tenha uma ideia melhor do que esperar.

vídeo

de filme Podemos ver o sistema de iluminação, alterações nos planos dos carros, incluindo os do tablier e podemos ouvir alguns sons do jogo, o que é um elemento particularmente interessante dado o empenho da equipa de desenvolvimento na criação da banda sonora.

Na parte inferior do vídeo também podemos ler que a qualidade mostrada não é a mesma e o jogo ainda está lá em desenvolvimento. De qualquer forma, dada a data de lançamento, é seguro dizer que é uma compilação semi-acabada, muito próxima do produto final.

Forza Motorsport é a nova encarnação da popular série Vire 10, da qual também nasceu a série Forza Horizon. A data de lançamento do jogo está marcada para 10 de outubro de 2023 no PC e Xbox Series X / S. O jogo também estará disponível desde o seu lançamento no PC e Xbox Game Pass, para deleite de todos os assinantes de jogos de corrida.