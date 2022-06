O vídeo convertido compara com o original para PSP – Nerd4.life

Algumas horas após o anúncio Crise Básica: Reunião de Final Fantasy 7o canal do YouTube Cycu1 publicou um vídeo Quem compara a remasterização para PC e console com A versão original para PSP Lançado em 2007.

Como podemos ver, o vídeo compara as sequências do trailer de anúncio da Square Enix com as do jogo original, destacando as diferenças bastante óbvias. A impressão é que esta não é uma simples remasterização com resolução e taxa de quadros aumentadas, mas algo mais conceitualmente semelhante a Final Fantasy Type-0 HD, e isso é meio que “Remasterização Plus”.

Conforme confirmado pelo site oficial da Square Enix, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, além de gráficos HD, contará com todos os modelos, de personagens a todo o resto, completamente atualizados. Também agora todos os diálogos são totalmente dublados e há um novo arranjo da trilha sonora.

Além disso, a impressão é que a paleta de cores também foi alterada e que um novo sistema de iluminação e efeitos visuais foram implementados, mas para ter certeza será necessário aguardar a estreia nas lojas de jogos e uma análise técnica aprofundada.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion estará disponível durante o período do programa Este inverno Para PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Você sabia que a Square Enix ontem também anunciou Final Fantasy 7 Rebirth e revelou que eles já estão trabalhando na “Parte 3” do remake?