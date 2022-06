Detalhes da carreira, corridas e primeira lista de carros confirmados – Nerd4.life

Desde o último Forza mensal, tem havido muitas informações interessantes sobre Forza Motorsporta nova parcela da série revelada recentemente no Xbox & Bethesda Games Showcase, com detalhes em mim Profissão, corrida e carros Eles estão no catálogo de jogos.

o Diretor de Criação Chris Isaki Relatei várias informações sobre o Forza Motorsport, bem como detalhes relatados anteriormente sobre o ray tracing ativo na corrida e não apenas no replay.

O jogo contará com um modo Carreira completamente novo em relação ao que foi visto no passado, e as corridas online serão mais organizadas do que antes.

A ideia é proporcionar um cenário muito parecido com o de corrida de fim de semana Completa, com treinos livres, qualificação e por fim a corrida propriamente dita, que deverá também permitir testar circuitos e estratégias de planeamento a utilizar durante a corrida.

Do ponto de vista técnico, além do ray tracing mencionado anteriormente, o Forza Motorsport usará um sistema de simulação dinâmica de eventos climáticos e de iluminação, com ciclo dia/noite completo para todos os circuitos.

Por último, em termos de automóveis, irão centrar-se principalmente nestes Esportes e corridas, com muitos deles inéditos em comparação com os capítulos anteriores, então eles nunca foram vistos antes na série. Por enquanto, esses são os carros confirmados para o Forza Motorsport, mas com certeza é um existir Ainda muito parcial:

2018 Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

2020 Acura #6 ARX-05 DPi

1958 Aston Martin DBR1

2017 Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2021 Audi RS e-tron GT

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-VR

1966 Chaparral #66 Carros Chaparral 2E

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe

1969 Dodge Charger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1967 Águia Weslake T1G

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330B4

1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

Ford Mustang Boss 302 1969

Deriva de Fórmula 2018 #64 Nissan 370Z

Deriva de Fórmula 2020 #151 Toyota GR Supra

2019 Ginetta No. 6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

Honda RA300 1967

2020 Koenigsegg Jesko

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracan Super Trofeo Evo

Lamborghini Huracan EVO 2020

Mazda 1991 # Mazda 787 B

1966 McLaren M2B

McLaren Senna GTR 2019

2018 Mercedes-AMG GT3

Removedor de Puma de Mercúrio 1970

2016 NIO EP9

Nissan 370Z Nismo 2019

2020 Nissan GT-R Nismo (R35)

2017 Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

Porsche 911 GT3 2021

Você pode descobrir mais sobre o jogo em nosso primeiro trailer exclusivo do novo Forza Motorsport.