O Google Discover poderia chegar ao seu desktop: como seria

O Google Discover pode chegar aos computadores de todo o mundo: a versão desktop já foi lançada, mas será um sucesso?

O Discover by Google mudou a maneira como os usuários dos mecanismos de pesquisa interagem com as informações. Esta função, de fato, oferece uma espécie de Crítica jornalística pessoal Logo abaixo da barra de pesquisa na página inicial do Google. Basta percorrer a página – como se fosse um feed de qualquer rede social – é possível ficar informado em tempo real sobre os temas que mais nos interessam e sem sequer procurar ativamente por novidades.

Ativa há vários anos, a função Google Discover revolucionou literalmente a forma como publicamos online: O acesso à descoberta é o objetivo de todos os sites Nas publicações diárias, independentemente do tema das suas publicações.

Até agora, porém, A função Discover foi desenvolvida única e exclusivamente para dispositivos móveis. Sem chegar à versão desktop do mecanismo de busca mais famoso do mundo. Porém, as coisas parecem estar mudando e o BigG decidiu aproveitar o grande potencial do Discover na geração de visualizações, desenvolvendo uma versão que também pode ser visualizada no PC.

Como será o Google Discover para desktop?

De acordo com uma prática difundida em todas as grandes empresas de desenvolvimento de software, quando um novo recurso é planejado, ele é entregue Disponível apenas em determinadas áreas geográficas Que funciona assim como um banco de testes para a função em questão. Depois de verificado que não há bugs ou melhorias necessárias, o software é lançado globalmente.

Como reportado A beiraSite do porta-voz do Google, A empresa trabalhou em uma versão inicial do Discover for Desktop E ele já entendeu Disponível em Índia. Esta não é uma escolha aleatória dada a densidade populacional do país, mas sobretudo o facto de ser um dos mais recentes países emergentes no sector das TI.

Na Índia, a página inicial do Google é exibida na área de trabalho Você terá acesso a um Crítica de imprensa patrocinada pela Discover e personalizado com base nas principais preferências e interesses do usuário individual. O que é certo é que ele é um Grande transformação.

A página inicial do Google sempre foi branca e simples, desprovida de qualquer coisa que pudesse distrair o usuário da simples barra de pesquisa interna. Então parece que sim O Google decidiu adotar a abordagem da Microsoft, Na verdade, o Bing sempre oferece uma grande variedade de novidades quando você abre sua página inicial.