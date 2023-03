Microsoft e Activision: A Comissão Europeia voltou a adiar a sua decisão

Parece que será necessário esperar mais do que o esperado por uma decisão Comissão Europeia sobre aAquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Aliás, o encerramento do processo foi novamente adiado, desta vez para 22 de maio de 2023.

Inicialmente, a data foi marcada provisoriamente para 10 de abril, após o que foi solicitada uma prorrogação de duas semanas, e tudo foi adiado para 25 de abril.

Conforme relatado pela Reuters, outro adiamento foi decidido depois que a Microsoft propôs uma série de soluções em uma tentativa de obter a aprovação da Comissão Europeia, que agora buscará feedback dos concorrentes e consumidores da empresa antes de expressar seu veredicto final. .

A União Européia não especificou quais medidas corretivas são propostas, mas como você sabe, a gigante de Redmond anunciou recentemente e revelará acordos nas próximas semanas. Traga o Call of Duty para muitas plataformas de jogos em nuvem, incluindo Ubitus e Boosteroid. Talvez seja exatamente disso que a Microsoft está aproveitando para obter a aprovação da Comissão Europeia.

“Mantemos nossa promessa de trazer Call of Duty para mais jogadores e dispositivos assinando acordos para trazer a série para os consoles da Nintendo e serviços de streaming oferecidos pela Nvidia, Boosteroid e Ubitus”, disse um porta-voz da empresa ao portal. Reuters.

“Agora estamos confirmando esta promessa com compromissos vinculativos com a Comissão Europeia, o que garantirá que este acordo beneficie os jogadores no futuro.”

Segundo algumas fontes da Reuters, os acordos propostos pela Microsoft Nintendo, Nvidia e várias plataformas de jogos em nuvem parecem resolver as preocupações da Comissão Europeia, que deve finalmente concordar com a aquisição da Activivion Blizzard.