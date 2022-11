Deus da Guerra: Ragnarok | Revisão – A ira mortal de Deus

Se fôssemos apontar um exemplo perfeito de um complemento perfeito, não nos afastaríamos muito da proposta sem demora Deus da Guerra: Ragnarok. Santa Monica Opera não é apenas um dos melhores jogos do ano, mas com toda a probabilidade é a essência das aventuras de ação modernas e, em geral, um dos pontos mais altos que o gênero alcançou.

Deus da Guerra: Ragnarok

um programa: PS4, PS5 Modelo: ação e aventura Data de saída: 9 de novembro de 2022 Desenvolvedor: Sony Santa Mônica distribuidor: Entretenimento interativo da Sony

A combinação de narrativa, evolução do sistema de combate, expansão do mapa, solidez de todo o sistema de jogo, ritmos, qualidade e quantidade é algo Deus da Guerra: Ragnarok Mestres com muita facilidade e habilidade, um aperfeiçoamento completo do que foi feito no capítulo anterior.

Pense em um simples Mais do mesmo Seria um pouco simplista Perante o que esta sequela realmente é, e enquanto a falta de progresso técnico pode levar a essas miniaturizações superficiais, é precisamente desfrutando-a plenamente que se percebe como não se trata apenas de simples acréscimos e melhorias em um sistema que já está totalmente executado em .

God of War: Ragnarok, a história

Como mostrado em nosso país visualizarDesde as primeiras horas ficou claro até que ponto haveria alguns tremores significativos no nível narrativo. Se eles fazem parte deles Um resultado direto do trabalho de Kratos e Atreus Na aventura anterior, o resto parece estar escrito em profecias, como um destino fatal inevitável.

Existe uma maneira de escapar do destino? Podemos reverter o curso e mudar o que parece definitivo e prestes a acontecer a qualquer momento?

Deus da Guerra: Ragnarok Isso deixa você em suspense com essas perguntas em grande parte da aventura, enquanto divindades impertinentes, manipulações perigosas e atos secretos horríveis deslizam hora após hora no tecido da narrativa. Enquanto o predito Ragnarok repousa sobre nós, com todo o pesado fardo das consequências que se seguem, A relação entre pai e filho torna-se mais difícil; enquantoE a Novos e velhos aliados se unem aos dois em um desafio aparentemente impossível, e descobertas inesperadas surgem durante as longas peregrinações entre os Nove Reinos.

Os excessos adolescentes de Atreus, combinados com os medos paternalistas justificados de Kratos, são tão ternos Uma nova dimensão para os personagens Eles brilhantemente conseguem aprofundar a relação contenciosa que torna os dois mais humanos, aproximando-os de uma rotina diária feita de normalidade e ao mesmo tempo conseguindo envolver o jogador nas histórias maravilhosas que são contadas. Como uma figura dominante e um pai cruel impossível de desobedecer, Kratos agora se revela como um pai à mercê das escolhas imprudentes e perigosas de seu filho, que agora é rebelde, arrogante e também livre para cometer erros.

A suposição do menino, sua ingenuidade e sua vontade de reverter o destino que o espera o envolvem em uma história maior do que ele, forçando Kratos a intervir como um deus teimoso e raivoso. Aquele Kratos sangrento e violento da primeira trilogiaque no capítulo anterior parecia ter deixado espaço para um homem com outras prioridades, volta sob uma luz nova e mais clara: o lugar de um pai sitiado, sitiado, mais uma vez contra os deuses malvados anseiam em estrito sigilo.

ele está saindo Mais refrão, enredo encorpado e estruturado, com corridas de revezamento perfeitas entre os personagens Envolvida e com uma série de situações, ela finalmente consegue criar um retrato cada vez mais complexo e convincente e certamente melhor do que o anteriormente pintado por Santa Monica. Deus da Guerra: Ragnarok (Você pode encontrá lo na amazônia). os destaques.

Além disso, Deus da Guerra: Ragnarok Ele contém uma grande quantidade de conteúdo adicional, missões secundárias, pequenos e grandes segredos para descobrir, estradas que só podem ser acessadas mais tarde e vários desafios que garantirão equipamentos raros e um pequeno histórico de personagens secundários e do mundo do jogo. Assim, o número total de horas será muito maior Comparado com o que se espera que seja realizado, pois o básico é executado e o restante é descartado. A tudo isso chegamos aos contos de Mimir e suas opiniões sempre precisas durante as etapas do trânsito, que corporificam qualitativamente a narrativa.

Toque

Com algumas inovações que não esperávamos aqui, inclusive ter personagens que vão auxiliar as ações de pai e filho em momentos separados da aventura, essa sequência também dá uma mudança no sistema do jogo, que sai mais diversificado e detalhado, nunca cafona e não muito propenso a repetição. Deus da Guerra: Ragnarok Ele basicamente encontrou a melhor maneira de aprofundar e melhorar o que seu antecessor fez, e as várias dificuldades propostas seriam capazes de motivar até os jogadores mais experientes, obrigando-os a diversificar ao máximo seus ataques para tirar o melhor proveito Situações que escapam ao silêncio.

Auto Na dificuldade normal, é possível abusar de movimentos especiais trocando de armas sucessivamente, Continue o ataque inflamando a ira de Kratos e Atreus para desencadear o Inferno, e uma vez que você faça uso de outros novos movimentos para limpar o campo, escolher desafios mais difíceis nem sempre será concedido. De fato, mais habilidade e reações rápidas serão necessárias em desarmes e contra-ataques, melhor gerenciamento de chutes especiais e, em geral, a probabilidade de cometer erros ou confiar demais em ataques considerados mais confiáveis ​​​​será muito menor.

Deus da Guerra: Ragnarok Dá a você a capacidade de gerenciar seu próprio estilo de jogo como desejar, deixando espaço para a tomada de decisões para escolher quais habilidades desbloquear, quais atualizar e quais deixar de lado e Como você gostaria de segmentar o melhor equipamento.

Como já foi sugerido, completar missões de satélite sempre garantirá uma recompensa, e buscar recompensas também significa equipar-se com as melhores partes de armadura para facilitar as missões subsequentes. Portanto, não há pequenas comutações, porque você sempre encontrará os motivadores certos para concluir as tarefas.

Achamos que esta é uma das vantagens mais importantes Deus da Guerra: Ragnarokporque diante de manchetes realmente grandes que só se preocupam com quantidade, fazendo você fazer as mesmas coisas por centenas de horas enquanto o trata como um robô estúpido, isso Em vez disso, preste atenção à essência, e ela sempre desafia e motiva você a lidar com diferentes situações.

Isso também acontece com arquivos quebra-cabeças ambientaisAgora é muito mais complexo e detalhado quando você está na estrada principal e quando decide seguir pelas estradas secundárias. No entanto, você terá que levar em conta alguns retrocessos, pois as áreas serão fechadas para você até que você obtenha novos poderes.

É o caso da nova lança Draupnir, uma arma que também pode ser movimentada em pontos específicos em cenários para ser usada como uma vara útil para superar fendas, ou Eles podem ser colocados entre as rochas antes de serem explodidos, alterando assim a aparência de todas as faixas. Outros exemplos de quebra-cabeças incluem pedregulhos específicos que fazem seu machado saltar para pontos de vida inacessíveis, movimento de colunas inteiras ou elementos de cenários graças ao poder das Lâminas do Caos.

Também é interessante como algumas dessas possibilidades se refletem no sistema de combate, especialmente quando você tem o luxo de interagir com elementos de arenas para aproveitar as batalhas: Surpreenda os oponentes com um machado saltitante ou ateie fogo em tambores cheios de óleo inflamável. Deus da Guerra: Ragnarok Portanto, parece difícil atacá-lo e, com toda a sinceridade, lutamos para encontrar falhas graves que possam de alguma forma comprometer a qualidade geral do trabalho. Mesmo um dos problemas mais óbvios do capítulo anterior foi resolvido.

Se Kratos estava na primeira trilogia eclesiástica ele participou de uma peça incrível luta de chefe que motivou o jogador, em Deus da guerra Anteriormente, tudo isso estava inexplicavelmente ausente e era claramente mais calmo, o que é motivo de preocupação para muitos fãs. Combinado com o combate mais memorável de várias rodadas que todos se lembram tão bem, esse fator parece ter sido perdido para sempre em favor de uma nova natureza.

com Deus da Guerra: RagnarokEm vez disso, algumas das lutas de chefes mais arrogantes e emocionantes da saga retornamcom inimigos formidáveis, seções que evocam glórias do passado e reinterpretam em uma chave moderna também colocam a espinha dorsal da saga de volta aos trilhos.

Se isso é verdade Tecnicamente O jogo é um pouco restrito devido a necessidade de postar Também no PS4com tudo o que esses cosméticos gerais sugerem é certamente de alto padrão, mas não por pura fama, é realmente difícil não cantar os elogios trabalho tremendoO que realmente merece estar no pódio dos melhores jogos do ano.

Não queremos entrar em detalhes sobre algumas das escolhas narrativas, os tons e o que poderia ser o futuro da saga. Mas o que podemos dizer com absoluta certeza é que Deus da Guerra: Ragnarok Você não vai esquecê-lo facilmente. Santa Monica deu sua alma para dar o melhor a todos os fãs É tão épico Ele mantém sua linhagem lendária intacta.

Revisão da versão: PS5