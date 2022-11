Como você encontra o PlayStation 5? Quem vende e quanto tempo leva?

O console da Sony é praticamente inatingível e, a partir de 25 de agosto, também custa 50 euros adicionais. mas por que? E como você pode passar o Natal iminente agora em sua companhia?

PS5 É um dos objetos tecnológicos mais procurados em circulação, graças ao fato de que o PlayStation agora é um ícone de estilo, além de jogos “simples”. No entanto, foi especialmente difícil montar o console de nova geração que a Sony assinou e colocou no mercado: primeiro foi a epidemia de Covid-19 com suas consequências conhecidas, depois veio a crescente escassez de materiais e finalmente a inflação desenfreada também devido à guerra na Ucrânia.

A inflação até forçou a Sony, excepcionalmente, a anunciar um aumento de preço do PS5 Em 25 de agosto, segundo o qual o console na Itália custará 50 euros a mais do que o custo inicial para 2020. No entanto, o aumento de preço não facilitará a localização da plataforma em circulação, ou pelo menos não o fará por muito mais: isso por isso será importante, por um período maior, acompanhar os chamados “drops” das grandes lojas de videogame, como a GameStop, ou de publicitários, como a Mediaworld. Então, aqui está uma página útil que o ajudará a rastrear os canais certos para obter um PlayStation 5Contanto que você tenha o tempo certo e uma boa dose de paciência.

Por que o PlayStation 5 não pode ser encontrado em nenhum lugar –

Existem muitas razões pelas quais comprar um PS5 é tão difícil, mas todas elas atribuem à pandemia de Covid-19, numa fase inicial, e, portanto, à desaceleração resultante, que complicou muito a vida na busca dos materiais necessários. Os videogames viveram um momento de grande popularidade após os bloqueios que obrigaram bilhões de pessoas a ficar em casa e explorar novas emoções, com os jogos se tornando uma das preferências de quem costumava consumir entretenimento (Também na Itália). Além disso, devido a restrições, principalmente na Ásia (onde os consoles são produzidos), a cadeia de produção e distribuição foi afetada, não conseguindo acompanhar a demanda pelo PlayStation 5 no lançamento no final de 2020, presumivelmente em 2021. Ao longo de 2022.

A terceira é a corrida por materiais como terras raras, necessários para produzir chips e semicondutores, graças aos quais operam todos os principais produtos tecnológicos. Esse material está ficando cada vez mais difícil de produzir, mas ao mesmo tempo cresce o número de produtos que o exploram, de consoles de videogame a placas de vídeo em computadores, geladeiras inteligentes e mais carros de alta tecnologia. Quarto é a presença dos golpistas habituais que, aproveitando a escassez de disponibilidade da plataforma, tentam lucrar usando software que os avisam no momento da disponibilidade e concluem o procedimento de compra muito mais rápido do que os clientes regulares, para revendê-los no mercado de pulgas a preços mais altos. Em quinto lugar, finalmente, está a inflação desenfreada, que assumiu proporções tão alarmantes que levou muitos fabricantes de tecnologia, incluindo a própria Sony, a aumentar os preços das coisas que desejam: a partir de 25 de agosto, O PS5 com Bluray custa € 549,99, enquanto a versão digital custa € 449,99.

Quando é mais fácil comprar um PS5 –

A pergunta que muitos se fazem, é claro, é quando será mais fácil encontrar e comprar o PS5 no mercado internacional e italiano. As indicações a esse respeito foram voláteis ao longo dos anos e, embora se possa imaginar que quase dois anos após o lançamento dos consoles, a situação poderia ter melhorado drasticamente, a emergência ainda não voltou. A última previsão nesse sentido veio das páginas Bloombergcom base nos planos de produção do PlayStation VR 2. “Seu plano atual [di Sony] Para começar a vender o fone de ouvido início de 2023 Isso coincidirá com o lançamento esperado dos atuais gargalos de distribuição que prejudicaram a disponibilidade do PlayStation 5 desde seu lançamento no final de 2020 ″, diz a reconstrução do Portal. Dado que 2 milhões de PS VR 2 parecem ser produzidos e o PS5 é necessário para fazer o headset de próxima geração funcionar, podemos esperar um aumento significativo na produção e disponibilidade do console no início do próximo ano.

Como e onde encontrar o PlayStation 5 –

Em uma situação tão complexa, é muito importante monitorar as principais lojas online italianas, que procedem à venda de consoles por etapas. Existem duas dicas a este respeito para evitar sentir-se insatisfeito. Um: Monitore os perfis sociais de redes individuais, conforme a notificação apropriada é fornecida cauda aberta Durante o qual o tempo de compra é inserido – geralmente com um dia de antecedência. Este método é usado principalmente pela Mediaworld e GameStopZing, mas também por outros varejistas. A segunda dica é ativar as notificações nessas mesmas lojas, para que você seja notificado o quanto antes sobre a disponibilidade do PS5 com um e-mail ou mensagem específica no seu celular. Entre maio e junho, um pacote especial com Horizon Forbidden West também chegou, e isso obviamente também está sujeito à disponibilidade muito limitada a que estamos acostumados (e, de fato, em distribuidores em vários portais de revenda como o eBay, já é cerca de 800 euros).

PS5 em parcelas

Uma grande novidade no início de 2022 é que o PS5 pode ser adquirido de forma parcelada, assim como acontece com os smartphones. Esta chance da Vodafone, que – em cooperação com a Sony – lançou um plano tarifário doméstico que fornece a capacidade de conectar um console de próxima geração ao pacote clássico de fibra. Não há data de validade promocional no momento, e é bom notar que inclui um custo adicional em comparação com o PlayStation 5 que você pode comprar na loja. No entanto, o pacote oferecido pela Vodafone inclui uma cópia do Gran Turismo 7 e um segundo controle sem fio DualSense, para que você não precise de mais nada para começar a jogar quando chegar em casa.

Disponibilidade do PS5 por convite na Amazon

PS5 na Amazon é um evento Mais único do que raro, mas o lado positivo é que as páginas de ambas as versões (com e sem disco) estão sempre online e isso significa que você pode abri-las imediatamente para ativar as notificações. Além disso, há algumas semanas, é possível fazer a compra por convite: selecionando esta opção, você poderá se inscrever na lista de potenciais compradores do console e, se escolher a Amazon, receberá instruções para concluir a compra dentro do período de 72 horas. Esse método foi desenvolvido para diminuir o fenômeno dos corretores, que revisam o console a preços exorbitantes, mas está disponível apenas em produtos vendidos e enviados pela Amazon. A cada aparição, os tempos de esgotamento de unidades permanecem muito rápidos, então você precisará de um golpe de sorte e grande velocidade. Observe quem está vendendo e o preço, justamente porque vendedores terceirizados podem colocar seus produtos na Amazon.

Compre PS5 na Mediaworld

O PS5 no Mediaworld é igualmente raro, mas a série histórica tem um dos sistemas de espera virtual mais confiáveis ​​do mercado, então, quando você souber Pelas redes sociais Que o console estará disponível de 10 a 15 minutos antes de abrir a fila e entrar para comprar o produto. As quantidades, por mais limitadas que sejam, são sempre muito boas, por isso, se você se mudar na hora certa, deve fazê-lo.

Disponibilidade do PS5 no GameStopZing

GameStopZing é a série de referência para os amantes de videogames e provavelmente é a que você deve assistir mais do que qualquer outra coisa. A empresa é particularmente ativa nas mídias sociais e também possui um excelente sistema de filas, com o qual você pode entrar no caminho certo para comprar um PS5. No início de 2022, a série foi multado Quanto à prática de vendas online aprovada durante a pandemia, que estipula pacotes caros (até 7-800 euros por produto) como única forma de obter a PlayStation 5. Ainda não está claro como o vendedor irá organizar este procedimento será seguido , se ainda recorrerão a um pacote de métodos ou se garantirão uma opção mais modular e econômica para seus clientes quando os controladores estiverem novamente disponíveis. Tudo parece apontar para a segunda premissa, ou pelo menos é o que os jogadores esperam.

Encontre PS5 em outras lojas

Obviamente, embora não esteja disponível, você também pode encontrar o PlayStation 5 em outras lojas Além dos mais comuns mencionados até agora. Aqui estão algumas das opções que deixamos para você no final, na esperança de que em breve você encontre o console dos seus sonhos: