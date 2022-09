15 de setembro de 2022 jogos grátis foram revelados oficialmente – Nerd4.life

Loja de jogos épicos revelar o que jogos grátis que estará disponível a partir 15 de setembro de 2022. Estes são o espírito do Norte e o capitão.

espírito do norte É um jogo de aventura em terceira pessoa inspirado na Islândia. Você joga como uma raposa vermelha que se funde com o guardião da aurora boreal. Teremos que experimentar uma intrincada caminhada pelas montanhas para aprender mais sobre o espírito e o que está acontecendo com a área, que agora está em ruínas. O jogo não tem diálogo e silenciosamente conta sua história enquanto você resolve quebra-cabeças.



Líder Em vez disso, é uma aventura onde você interpreta o Capitão Thomas Wilmo, um oficial de ciência espacial desaparecido do outro lado da galáxia. Uma força das trevas é direcionada para a Terra e, para evitar sua destruição, teremos que viajar por toda a galáxia e encontrar novos amigos, mas também fazer novos inimigos. Seremos capazes de explorar os planetas, consertar nossa nave e fazer escolhas.

Ambos os jogos gratuitos estarão disponíveis na Epic Games Store a partir de 15 de setembro de 2022 por uma semana. Lembre-se de que, uma vez reivindicados, os jogos permanecem em sua biblioteca para sempre.

Diga-nos, o que você acha dos jogos gratuitos para 15 de setembro de 2022? Finalmente, aqui está o jogo gratuito hoje, 8 de setembro de 2022.