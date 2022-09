Anunciar atualizações do painel, mudará a estrutura da página inicial – Nerd4.life

X-Box Anunciou que algumas mudanças no painel do console estarão disponíveis em 2023. No entanto, a partir desta semana, alguns usuários do Xbox Insider (Alpha Skip-Ahead) já poderão experimentar as principais novidades desta semana Modernização. As atualizações chegarão ao longo de vários meses.

entre primeiras notícias Para o Xbox Dashboard, haverá:

Nova versão da primeira fila lançou jogos e aplicativos recentemente

Caixas dedicadas para os aplicativos de sistema mais importantes, como Configurações, Compras, Pesquisa, Meus jogos e Aplicativos

Elementos visuais e de design consistentes, com uma arquitetura atualizada para manter a experiência do usuário familiar

Rolando, encontraremos categorias e sugestões criadas com base em nossas preferências de videogame

A Microsoft escreveu: “Queremos garantir que essa experiência seja a melhor possível e sabemos que levará algum tempo para chegar lá; por esse motivo, Vamos distribuir lentamente Vamos repetir o processo durante todo o processo. Graças às suas sugestões, esperamos lançar esta nova e aprimorada experiência de página inicial em 2023. Convidamos você a compartilhar seus comentários e ser paciente enquanto adicionamos, removemos e modificamos recursos para melhorar a experiência. ”



Consola Xbox

Portanto, será um processo longo e pode envolver alguns problemas.