Data de lançamento e preço anunciados oficialmente pela Sony – Nerd4.life

Surpreendentemente, hoje a Sony anunciou a data de lançamento PlayStation VR2. PS5 VR Headset estará disponível nas lojas a partir de 22 de fevereiro de 2023 preço 599,99€ Na Itália. As pré-encomendas começarão em 15 de novembro de 2022.

Conforme relatado no PlayStation Blog, emdentro do pacote Um fone de ouvido, controladores PS VR2 Sense e um par de fones de ouvido estéreo estão incluídos.

uma Pacote Com Horizon Call of the Mountain a € 649,99. Também em 22 de fevereiro, a estação de carregamento para consoles será vendida separadamente por € 49,99.

O lançamento do PlayStation VR2 será acompanhado por um conjunto de 11 jogos projetados especificamente para as cenas, incluindo o já mencionado Horizon Call of the Mountain.

O PlayStation VR2 inclui muitos recursos novos em relação ao seu antecessor, como tecnologia de rastreamento ocular, áudio 3D, além de gatilhos adaptáveis ​​e feedback tátil dos controladores Sense.

Obviamente, também há uma grande atualização de hardware, com o projetor sendo equipado com duas lentes OLED 4000 x 2040. resolução (2000 x 2040 por olho) e suporte HDR. O design também foi revisado, e agora o fone de ouvido é mais fino e leve que o modelo anterior. Entre as novidades, também encontramos um novo sistema de ventilação integrado para maior circulação de ar e um regulador de roda para as lentes para personalizar a experiência.

Especificações técnicas do PlayStation VR2

mostrar – OLED

– OLED a decisão – 2000 x 2040 para o olho

– 2000 x 2040 para o olho taxa de atualização – 90Hz, 120Hz

– 90Hz, 120Hz A distância entre as lentes é ajustável

campo de visão – cerca de 110 graus

– cerca de 110 graus sensores de movimento – Sistema de detecção de movimento de 6 eixos (giroscópio de 3 eixos, acelerômetro de 3 eixos), sensores de proximidade infravermelhos

– Sistema de detecção de movimento de 6 eixos (giroscópio de 3 eixos, acelerômetro de 3 eixos), sensores de proximidade infravermelhos câmeras de vídeo Quatro câmeras no fone de ouvido e uma câmera de rastreamento infravermelho para cada olho para rastrear o controlador

Quatro câmeras no fone de ouvido e uma câmera de rastreamento infravermelho para cada olho para rastrear o controlador Resposta – Vibração no projetor

– Vibração no projetor links Pode ser conectado ao PS5 via USB Type-C

Pode ser conectado ao PS5 via USB Type-C Minha voz– Entradas: Microfone embutido / saída: Conector de fone de ouvido estéreo Suporta renderização estéreo

Especificações técnicas do controlador PS VR2 Sense

botões – [Destro]- Botão PS, botão de opções, botões de ação (círculo / transversal), botão R1, botão R2, controle direito / botão R3 -[Sinistro]Botão PS, botão Criar, botões de ação (triângulo/quadrado), botão L1, botão L2, botão analógico esquerdo/botão L3

– [Destro]- Botão PS, botão de opções, botões de ação (círculo / transversal), botão R1, botão R2, controle direito / botão R3 -[Sinistro]Botão PS, botão Criar, botões de ação (triângulo/quadrado), botão L1, botão L2, botão analógico esquerdo/botão L3 Rastreamento de movimento – sensores de movimento – sistema de detecção de movimento de 6 eixos (giroscópio de 3 eixos, acelerômetro de 3 eixos) – sensor capacitivo: detecção de toque do dedo LED IR: rastreamento de posição

– sensores de movimento – sistema de detecção de movimento de 6 eixos (giroscópio de 3 eixos, acelerômetro de 3 eixos) – sensor capacitivo: detecção de toque do dedo LED IR: rastreamento de posição Resposta Efeito de gatilho (no botão R2/L2), feedback tátil (de um gatilho por unidade)

Efeito de gatilho (no botão R2/L2), feedback tátil (de um gatilho por unidade) Traz Porta USB tipo C

Porta USB tipo C Bluetooth – Versão 5.1

– Versão 5.1 bateria Tipo: bateria de lítio recarregável embutida

O que você acha, você compraria um PlayStation VR2? Deixe-nos saber nos comentários.