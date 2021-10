Custos de desenvolvimento já foram recuperados – Nerd4.life

Qena: a ponte das almas atingiu vendas Surpreendentemente identificado pela equipe da Ember Labs: i custos do desenvolvimento Do jogo, que foi lançado no dia 21 de setembro, há exatamente um mês, já estava fica bem.

Não é difícil de acreditar: como escrevemos em nossa crítica de Kena: Bridge of Spirits, encontramos um título capaz de contar uma “história madura, mas abordada com incrível sensibilidade”, e que “capta desde os primeiros momentos, intrigas e divertidas, também se move em seus aspectos. “

Os fundadores da Ember Labs Mike e Josh Greer Jason Schreyer contaram uma anedota engraçada sobre a demo do jogo durante uma festa de lançamento PS5Eles são completamente fechados e, portanto, com regras de espaçamento bastante rígidas.

Os dois em particular se lembram do fotógrafo que os fotografou, vestido com um traje de proteção e totalmente encharcado de suor: um episódio estranho, mas que aparentemente trouxe bondade para Kena: Ponte dos Espíritos, dada a emoção que se seguiu à sua revelação.

Apesar de ser o primeiro jogo que a equipe desenvolveu, Kena provou ser um sucesso. “A Sony está feliz”, disse Geyers, acrescentando que continuará a trabalhar em novos videogames: a premissa de voltar a se dedicar aos comerciais foi evitada.