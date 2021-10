FIFA vs FIFA – The Post

EA Sports, a divisão de esportes da Electronic Arts, uma das maiores desenvolvedoras de videogames do mundo, está considerando mudar seu nome para FIFA, seu título de maior sucesso em quase trinta anos. Na verdade, o nome do videogame foi dado pela FIFA, órgão que governa o futebol mundial, mas o atual acordo de dez anos entre as duas partes expira no próximo ano.

de acordo com o que mencionado Recentemente desde então O jornal New York Times, do acordo a seguir, a FIFA gostaria de receber o dobro dos $ 150 milhões que a EA Sports paga a cada ano para poder chamar o videogame dessa forma, associando-o assim à marca mais famosa do futebol mundial. Mediante solicitação da FIFA, a EA Sports considerará alterar seu nome para se tornar totalmente independente.

A intenção era vagamente previsível na situação atual Foi publicado em 7 de outubro passado, no qual a empresa esclareceu que “se comprometeu a revisar o contrato de naming rights com a FIFA, que é separado de todas as outras parcerias e licenças oficiais para o jogo”.

O acordo entre a EA Sports e a FIFA está em vigor desde 1993 e é renovado periodicamente. Nos últimos 28 anos, todas as versões do videogame foram vendidas com o nome FIFA, e essa é uma das razões do sucesso global e dez anos de um jogo que não dá sinais de diminuir: mais de 31 milhões de pessoas no mundo todo . Jogue a penúltima versão mundial. E 9 milhões já jogaram a última versão, lançada no dia 1º de outubro. Desde 1993, as vendas totais do videogame ultrapassaram US $ 20 bilhões.

FIFA inicialmente vendeu sua marca para a EA Sports porque na época, na década de 1990, minimizou a importância dos videogames de futebol nos consoles e o valor comercial que um título poderia trazer. No entanto, ao longo dos anos, ele percebeu o que estava em suas mãos e conseguiu negócios melhores, no valor de $ 150 milhões anuais com o último contrato.

De acordo com o jornal de negócios Bloomberg, não está excluído que a EA Sports, presumindo o fim da cooperação pública, Na verdade procurando por isso Para assumir uma posição de força nas negociações. Porque talvez a organização também possa ser dispensada. Se os benefícios que a marca FIFA trouxe para o videogame são de fato inegáveis, o que realmente influencia as escolhas do público e os volumes de vendas são as licenças individuais que garantem o uso dos nomes e marcas originais de times, jogadores e ligas, que com FIFA eles não têm nada a ver com isso.

sempre em segundo Bloomberg, o fim da cooperação prejudicará muito mais a FIFA, cuja presença no jogo nada exige e traz apenas benefícios, tanto do ponto de vista econômico quanto de imagem, em um período histórico em que não é muito popular, entre escândalos e Sugestões impopulares.

Além disso, se a FIFA deseja sobreviver no mundo dos videogames, não há alternativa para a EA Sports. O último verdadeiro competidor da FIFA, a série Pro Evolution Soccer (PES) desenvolvida pela empresa japonesa Konami, não resistiu à competição nos últimos anos e, na verdade, não existe mais. A partir deste ano, o PES existe na forma de eFootball, um videogame gratuito do qual apenas sua versão de lançamento falou. erros grosseiros que continha.

