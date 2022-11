Relatório explica por que é um problema – Nerd4.life

Através do Resetera podemos ler um arquivo Relatório dedicado do Xbox Series X | S no mercado indiano. O console da Microsoft agora aumentou de preço (mais uma vez, estamos definindo) e o modelo maior custa mais que o PS5. Tudo é um problema para este mercado, e por isso mesmo.

Em primeiro lugar, o relatório diz-nos que um ficheiro preço O Xbox Series S custa 35.990 rúpias (444,73 euros), enquanto o Xbox Series X custa 55.990 rúpias (691,88 euros). O PS5 Digital Edition custa 39.990 rúpias (494,16 euros). O PS5 Standard, finalmente, custa 49.990 rúpias (€ 617,73).

como você vê, O modelo mais caro Acima de tudo está o preço do Xbox Series X, mas o preço do Xbox Series S que custa um pouco menos que o PS5 Digital Edition é especialmente incrível. Isso torna o console da Microsoft menos interessante, já que no resto do mundo, a grande vantagem do Series S é seu custo menor em relação ao PS5, principalmente após o aumento de preço deste último.



Xbox Series X e Xbox Series S.

O relatório deixa claro Sony já tem monopólio no mercado indiano (10:1 em relação ao Xbox) e que esses videogames realmente custam muito: é um item de luxo que só as famílias mais ricas podem pagar, já que os jogos também custam pelo menos Rs 4.999, o dobro em relação ao PS3 e Xbox 360 geração, com picos de até 5.999 rúpias para jogos notáveis ​​como Call of Duty.

Aumento de preço do Xbox Na Índia, torna mais difícil para grande parte do público entrar no mundo dos videogames. A falta de agressividade da Índia em termos de preço, em comparação com o resto do mundo, com o Xbox facilita a vida no PlayStation e torna o monopólio mais visível, dificultando que os jogadores encontrem melhores ofertas: na geração Xbox 360 e PS3 o console da Microsoft tem assumida Concorrência A concorrência entre as duas empresas aumentou, o que beneficiou o público, segundo o relatório.

O relatório também menciona este Rishi Alwani, analistaPara a ABP Live: “É estranho que a Microsoft tenha intervindo de forma oportunista para dizer que não aumentaria os preços depois que a Sony anunciou que os aumentaria. Isso ocorre porque nos últimos meses mercados como a Índia viram um aumento tornando o Xbox Series S mais caro. 8,5% , enquanto a Série X 6% mais cara do que era no lançamento.”

Al-Alwani acrescentou que tais aumentos atrapalhar o crescimento do Xbox e serviços como o Xbox Game Pass. “Dado que a Índia é um mercado orientado a valor, tais decisões estão prejudicando o crescimento de serviços de ponta como o Xbox Game Pass e ameaçando a demanda geral do Xbox como um todo. “, disse Alwani.