Som dos ventiladores comparado aos motores a jato – Nerd4.life

Deus da Guerra Ragnarok Ele estará disponível em alguns dias, e os fãs ao redor do mundo estão esperando por sua cópia. Alguns o jogarão no PS5, mas provavelmente o jogarão em um PS4 não miniatura. Agora, a GameSpot prevê como será sua experiência de jogo no PlayStation 4 com God of War Ragnarok, em comparação com fãs de console Com o som de um motor de avião.

Como indicamos na comparação de vídeo entre as diferentes versões de God of War Ragnarok, o Santa Monica Studio se defende bem no console antigo (também porque foi construído oficialmente do zero para PS4). No entanto, o jogo colocará muita pressão nos fãs do PS4, como mostrado no vídeo do GameSpot.

Claro, parte do vídeo galhardete. A comparação é um lembrete para os jogadores de que o PS4 pode fazer barulho suficiente enquanto God of War Ragnarok está em execução.

No entanto, lembre-se de que tudo depende da idade do seu PS4 individual limpador de ventilador E, em geral, no uso real (condicionado por muitos fatores). Estamos confiantes de que alguns PS4s serão capazes de rodar o jogo sem muito barulho, enquanto outros realmente parecerão um jet-setter.

Barulho à parte, God of War Ragnarok parece ser um ótimo jogo, como evidenciado pelas críticas internacionais que celebram uma obra-prima com uma classificação média muito alta.