Zelda Breath of the Wild 2 não será exibido antes da E3 2022, de acordo com Jeff Grob – Nerd4.life

Um dos jogos mais esperados do próximo ano é The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Quando poderemos vê-lo novamente? Nem no The Game Awards 2021 e nem antesM 3 2022, de acordo com Jeff Grob e Nate Hate.

Nate the Hate é um conhecido insider da Nintendo, junto com um repórter Jeff GroupSegundo os dois, a E3 2022 é o momento mais credível, ou talvez – como especula Grubb – o jogo será apresentado durante um Nintendo Direct temático, disse ele. Zelda que a empresa está a preparar, também previsto para o início de junho de 2022.

Ambos afirmam que o próximo trailer definitivamente se referirá a nome oficial do jogo. Na verdade, lembre-se de que The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 não é o título real. A Nintendo ainda não indicou o nome real do jogo, pois contém pistas para a história e não quer esperar muitos detalhes. A data de lançamento está (por enquanto) marcada para 2022, então – assumindo que seja respeitada – é plausível que o trailer E3 2022 se refira ao nome oficial.



Um personagem gira em um campo dourado em The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Lembre-se, já se passaram dois anos desde que a Nintendo confirmou oficialmente uma sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Então tivemos que esperar pela E3 2021 para ter uma primeira amostra real do jogo, com algumas cenas de jogabilidade modificadas que não nos permitiram ter uma noção de como era o jogo em detalhes.

Os comentários de Grubb contradizem um boato anterior: Geoff Keighley afirmou que um jogo de 2,5 anos atrás seria exibido no The Game Awards 2021 e os fãs presumiram que era The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.