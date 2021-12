PlayStation Plus a € 29,99 por um ano, a nova oferta de Natal da Sony

Surpreendentemente, na PlayStation Store O programa da Sony está de volta no PlayStation Plus: A assinatura de 12 meses está à venda por € 29,99 em vez de € 59,99, mas apenas até 19 de dezembro.

Preço inicial € 59,99. Preço reduzido € 29,99. A oferta começa às 10:00 GMT de 09/12/2021 e termina às 23:59 GMT de 19/12/2021. O PlayStation Plus é uma assinatura que oferece pagamentos recorrentes de € 59,99 que são pagos automaticamente a cada ano. “

Você pode se inscrever Assinatura de 12 meses do PlayStation Plus por € 59,99 na PlayStation StoreE Você tem até 19 de dezembro Para aproveitar esta nova oferta da Sony. Não sabemos se o preço é válido apenas para novos assinantes ou se a promoção também pode ser usada para renovar e estender o prazo de sua assinatura existente, as ofertas anteriores eram válidas apenas para novos assinantes.

O PlayStation Plus oferece muitos benefícios para proprietários de PS4 e PS5 Inclui acesso a multijogador online, jogos grátis todos os meses, conteúdo de bônus adicional para jogos do momento (Fortnite, Rocket League, Call of Duty Warzone, APEX Legends e muitos mais) e descontos exclusivos. Devido ao Natal, esta é definitivamente uma oferta interessante para quem está curioso para experimentar os serviços e recursos do PlayStation Plus nos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5.