Ubisoft Quartz inundado de ódio do YouTube, vídeo do NFT Digits ainda não listado – Nerd4.life

Recentemente, a Ubisoft disponibilizou no YouTube um vídeo dedicado a Quartzo Ubisoft, uma plataforma dedicada ao gerenciamento de dígitos, objetos únicos dos games da empresa francesa. o Vídeo, que ainda não está na lista, mesmo que tenha sido anunciado oficialmente, mas está atolado em antipatia. Vamos falar sobre 30.000 não gostam disso, em comparação com menos de 1.200 curtidas.

o Vídeo Por Ubisoft Quartz Released Unlisted e mesmo após o anúncio, a empresa francesa não divulgou as filmagens ao público. A única maneira de ver é acessando o link: nós o compartilhamos abaixo. Não está claro se a intenção da Ubisoft não era lançá-lo publicamente desde o início ou se preferiu evitar chamar muita atenção para o filme, dada a reação inicial do público não foi tão positiva.

Em qualquer caso, parece que a Ubisoft está pronta para continuar com este projeto, que lembramos no momento está apenas em beta. Hoje, 9 de dezembro de 2021, haverá a primeira queda de números. Os shows a seguir serão compartilhados nos dias 12 e 15 de dezembro. Em qualquer caso, a hora italiana é 19:00. Esses primeiros números são gratuitos e estão associados ao Ghost Recon Breakpoint, mas apenas na versão para PC do Ubisoft Connect.

Diga-nos, o que você acha do desvio do NFT da Ubisoft?