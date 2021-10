Ele está esperando a placa de vídeo há um ano, o cara manda um bolo na loja e pega a GPU!

Quem por um motivo ou outro se pega comprando um GPU No ano passado, ele teve que se armar com duas coisas: Muito dinheiro e muita paciência. A escassez de produção – a par de outras dinâmicas como a dos especuladores – tem levado a preços e prazos de entrega mais elevados.

Um caso simbólico, mas, esperançosamente, limitado Homem polonês Quem encomendou uma GeForce RTX 3080 em setembro do ano passado e teve que Espere mais de um ano para obter a placa de vídeo desejada, mas não antes de ser enviado ao lojista onde o pedido é feito Bolo para comemorar o ano passado juntos.

O bolo tinha a inscrição “um ano juntosEm polonês, a imagem da edição RTX 3080 Founders e o número do pedido. Para publicar a estranha história, em página privada do facebookEra a mesma confeitaria para a qual o bolo foi designado.

Enviar um bolo, uma ideia original para combater uma situação feia de uma forma gollard, no entanto teve um efeito porque Depois de alguns dias, a solicitação foi finalmente processada e o cara pegou a placa de vídeo. Aí alguém diz que a doçura, na vida, não resolve nada.

Não se sabe ao certo em qual loja o bolo foi entregue, mas com base no código postal, há uma boa chance de que sim. xcomÉ uma loja polonesa Você não tem exatamente uma boa reputação: Lento no atendimento de pedidos e muitas vezes com atendimento ao cliente insatisfatório, em agosto passado contatou aqueles que pediram o RTX 3070 há dez meses e sugeriram uma substituição para o RTX 3060 LHR, sem reembolso e confirmação de que o 3060 tem o mesmo desempenho que o 3070 .