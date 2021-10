Descubra o título do próximo capítulo

A EA já registrou o nome do próximo capítulo da FIFA, que não é mais chamado: o movimento preventivo ou a decisão já tomada?

A EA anunciou seus planos de mudar o nome da série FIFA na semana passada, com discussões com a FIFA oficialmente lançadas para encerrar a colaboração de 10 anos. FIFA 22 Portanto, poderia ser o capítulo final da saga ser chamado assim, com uma exigência obrigatória por um momento, mas com novos rumores sobre ele que parecem confirmar esse caminho.

Adeus FIFA, bem-vindo ao EA Sports FC? –

Na verdade, a Electronic Arts registrou vários registros para uma nova marca, que deveria ser o nome do próximo videogame de futebol doméstico da Califórnia (conforme mencionado) VGC) O nome em questão é simplesmente EA Sports FC, que deve servir como nome oficial da série se as discussões com a FIFA levarem ao término da cooperação. De referir que hoje a franquia ostenta oficialmente o título “EA Sports FIFA”, o que dá a ideia de que o nome “FC”, que significa Football Club, é o verdadeiro nome do próximo jogo.

Por que a mudança –

“Olhando para o futuro, também estamos explorando a ideia de Renomear jogos de futebol da EA Sports no mundo todo ” alguns dias atrás Gerente Geral do Grupo Cam Weber EA Sports. “Isso significa que estamos revisando nosso contrato de naming rights com a FIFA, que é separado de todas as nossas outras parcerias e licenças oficiais no mundo do futebol.” Certamente não é um desligamento para a empresa norte-americana, mas pelo menos uma forma de rediscutir os termos da cooperação com a FIFA, senão uma pausa a partir do próximo ano.

EA não solo e EA Sports FC –

Como observadores apontam, o videogame da marca FIFA é Mais popular que Union A mesma coisa entre jovens e entusiastas. Portanto, o abandono da marca e a chegada do EA Sports FC fariam muito sentido do ponto de vista da revisão de custos. “O futuro do futebol é muito grande e brilhante. Nossa prioridade é garantir que tenhamos todas as oportunidades de continuar oferecendo as melhores experiências de futebol interativo do mundo.” Por mais surpreendente que seja, a notícia da despedida da marca FIFA nunca é recente: a Konami acaba de abandonar o lendário nome para PES, em favor do novo nome eFootball. Neste caso, o novo nome Não trouxe muita sorte Para a série de futebol, com o primeiro fora dos resultados flutuantes.