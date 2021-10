Streamer considera investir em ‘mercados cinzentos’ para conteúdo NSFW – Nerd4.life

Amouranth, note streamer, sofreu recentemente banimento Do Twitch, Instagram e TikTok de uma só vez. A mulher não ficou passiva nesse meio tempo e já está aproveitando o que aconteceu com ela para pensar no futuro e nos investimentos potenciais nas plataformas em que estão trabalhando ”.mercados cinzentosE no conteúdo NSFW.

Especificamente, Amouranth escreveu sobre ele Twitter: “Acho que meu curso de ação após o influenciador deve ser iniciar um fundo de capital de risco que invista ativamente no mercado cinza que é o NSFW e em produtos e serviços sem marca. Alguém se importa? Tem que ser, certo? O que fazer você pensa em Thot Tank? ”

Supondo que existam várias plataformas para conteúdo puramente NSFW, parece que o que Amouranth está se referindo é um espaço digital onde os criadores de conteúdo podem criar conteúdo no estilo Hot Tub – ou similar – sem medo de serem banidos ou restringidos. Achamos que a ideia é de algum tipo Twitch com menos restrições.

O problema claramente não está no conteúdo em si, mas no fato de que muitas marcas não querem ser associadas a tais tipos de conteúdo, então as maiores plataformas têm que banir o conteúdo “cinza” que ele mencionou Amouranth.

Amouranth certamente não tem problemas financeiros no momento. Esta é sua resposta final à proibição.