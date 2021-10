Recurso de Cupertino contra o acesso a sites externos e lojas – Nerd4.life

a operação Apple vs. Epic Games Foi amplamente dissolvido em favor da Apple, tanto que a empresa de cobertura o chamou de “vitória insignificante”, mas um aspecto importante foi a favor da Epic Games, ou os chamados Decisão inconsistente com “anti-roteamento”, que exige que a empresa forneça aos desenvolvedores acesso a lojas e locais dentro de aplicativos individuais, contra os quais a Apple entrou com um processo apelo.

O juiz Gonzalez Rogers concedeu à Epic Games uma vitória parcial no julgamento, o que de outra forma teria sido em grande parte a favor da Apple, exigindo que a Apple rescindisse ou alterasse as regras que exigem que os desenvolvedores não sejam capazes de enviá-lo de volta à Apple. Links externos da App Store dentro dos aplicativos.

A pedido do juiz, e com o consentimento prévio dos usuários, os desenvolvedores devem ser livres para incluir em seus aplicativos links e links para sites e estruturas fora da App Store, incluindo sistemas de gerenciamento. liquefação ou armazenamento específico. Esse é um ponto a favor da Epic Games, mas ainda é uma vitória importante do ponto de vista da software house.

No entanto, tudo isso pode ser bloqueado por um longo tempo, já que a Apple está apelando desta decisão, pedindo o bloqueio até que seja analisado pelo tribunal.



Tim Cook, CEO da Apple

A Apple exige isso aproveitando a necessidade deProteção do consumidor e proteger seu programa para “combater” os problemas jurídicos, tecnológicos e econômicos em rápida evolução.

A Apple também considera desnecessário adotar novas regulamentações anti-roteamento porque seriam redundantes, pois já poderiam ter sido removidas após o processo de Cameron contra a Apple que surgiu anteriormente. No entanto, esta parece uma verdadeira estratégia legal por parte da Apple, considerando como esta modificação dos acordos com os desenvolvedores não foi implementada imediatamente após o processo anterior (o que foi resolvido por um simples “esclarecimento” das diretrizes, não pela revogação das regras que foram imposto anti-roteamento), mas apenas adicionado mais tarde para ser útil no último caso, conforme relatado por The Verge.

o Um grande problemaPara a Apple, a possibilidade mais provável parece ser que as novas regras a serem adotadas dentro das diretrizes da App Store, dadas as indicações de teste contra a Epic Games, podem levar a links para lojas de terceiros e sistemas de monetização da app store. Deste ponto de vista, a Apple está aproveitando os riscos que os usuários podem incorrer ao sair de um ambiente seguro e controlado como o da App Store, e desta forma tenta ganhar tempo e, possivelmente, modificar ou remover as diferenças necessárias.