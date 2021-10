Cor e faróis sem precedentes

O Porsche 968 é um carro único: o carro foi projetado especificamente para um evento específico. Os elementos que o tornam único

Porsche Nas últimas horas, ele revelou seu último programa chamado Porsche 968Projetado em colaboração com Arthur Carr que dirige uma marca de moda de rua parisiense arte do carro. O carro é chamado com mais precisão Porsche 968L, em homenagem ao look retro dos anos 90 que está roubando o cenário da moda.

O carro, no chassi, passou por alterações para torná-lo um a velocidade; Possui teto recortado e pára-brisa baixo, enquanto a cor escolhida para a carroceria é o verde criado por uma equipe Arthur Carr Especificamente para este carro. O acabamento das portas também foi modificado, assim como os espelhos trocados, instalando-se dois da mesma cor. Os bancos são estofados em couro Recaro e ECCO EL3 e há sistema de áudio Bose.

Porsche 968, uma mistura de modernidade e passado

Um pouco de curiosidade na traseira do carro, o nome Kar foi inserido tanto nas luzes traseiras quanto no volante. As rodas são bastante uniformes na mesma cor, enquanto os para-lamas alargados são muito semelhantes aos do 928 GTS.

o Porsche 968 Ele foi o último a instalar um motor de quatro cilindros na frente com um design de transmissão. No mercado de 1991 a 1995, este carro em particular estrelou em Semana de moda de Paris, Muito provavelmente, será vendido em leilão público. Assim, o carro é uma mistura das tradições da Porsche, mas também um objeto da modernidade e do passado.