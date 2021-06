Detecção de longevidade, o número de horas é de até três dígitos – Nerd4.life

Em cerca de um mês, finalmente seremos capazes de jogar NEO: O mundo acaba com você. O título Square Enix nos permite experimentar os estágios iniciais do jogo com uma demo disponível no PS4 e Nintendo Switch, mas isso é claramente apenas uma pequena amostra. Quantas horas de jogo podemos esperar de ação completa? Square Enix revelou longevidade videogame, também falar sobre três números.

Em uma entrevista com a 4gamer e traduzida do japonês para o inglês pela Nintendo Everything, o diretor do jogo Hiroyuki Ito disse: “Há muita coisa acontecendo em NEO: The Worlds Ends with You, especialmente em comparação com o original. É simplesmente chegar ao final e você vai conseguir. Demora quase 50 minério. ”



NEO, o mundo acaba com você

O diretor da série Tatsuya Kando acrescentou que “Se você é um jogador que faz tudo o que o jogo tem a oferecer, espere uma longevidade igual a um número de três dígitos. Há muito para coletar no jogo, desde os perfis dos personagens., Até pinos, mesmo com algumas batalhas complicadas entre eles. “Completar cada desafio no jogo permite que os jogadores obtenham graffiti com os quais você pode decorar os becos de Udagawa.” Então parece que NEO: The Worlds Ends with You vai durar muito tempo. Conforme indicado pelo site HowLongToBeatO capítulo original para o Nintendo DS levou cerca de 25 horas para ser concluído, mas pode exceder 100 horas a 100%.

Finalmente, aqui está a resolução e fps no NEO Video: The World Ends With You no PS4 e Nintendo Switch.