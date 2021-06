PS5, em breve anunciará um evento de hora e meia com jogos de 2021 e 2022, diz um insider – Nerd4.life

De acordo com fonte interna de Deezy, a Sony anunciará em breve o lançamento de Evento Dedicado ao PS4 e PS5 Em que os próximos jogos serão exibidos em 2021 e 2022. De acordo com as informações recebidas, Ver PlayStation عرض (Não é um caso de jogo simples) Está previsto para acontecer entre 6 e 12 de julho de 2021 e será anunciado na quinta ou sexta-feira. Deve durar de 80 a 90 minutos.

A fonte do Sr. Deezy é a mesma que lhe deu informações, que mais tarde se revelaram verdadeiras, com a chegada de Final Fantasy 7 Remake e Horizon Zero Dawn em PlayStation Plus Em março e abril de 2021, respectivamente, por isso é considerado confiável.

Claro que o Sr. Daisy não confirma tudo 100% mas 98,3% sim. Por isso, ele quis deixar um mínimo de erro, porque entende que as coisas podem mudar muito rapidamente quando se trata de anúncios desse tipo.

o que eu digo? Certamente Comunidade PlayStation ansioso para ver um evento repleto de jogos para PS4 e PS5, para preencher o vazio da E3. Mais cedo ou mais tarde, a própria Sony terá que dar esse passo, inevitavelmente. É difícil dizer o que esperar. Certamente outro jogo da Horizon: Forbidden West, o mais importante dos quais é um exclusivo entre os mais próximos, mas é também um dos mais aguardados God of War: Ragnarok.

Há também um nó exclusivo temporário: a Microsoft não mostrou nada de Deathloop e Ghostwire: Tokyo durante seus eventos, uma indicação de que eles deixaram a bola nas mãos da Sony (inicialmente ambos serão lançados apenas no PS5 e PC), então vamos imaginar isso fará parte do evento. O mesmo vale para a Square Enix, que não está mais exibindo Forspoken e Final Fantasy XVI. No entanto, se a cobertura da apresentação for estendida até 2022, provavelmente veremos também títulos até então desconhecidos.