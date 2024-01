Inkulinati: data de lançamento do Nintendo Switch foi revelada pela eShop

Vale ressaltar que a data foi divulgada tanto na eShop europeia quanto na americana, deixando poucas dúvidas quanto à veracidade da informação, porém não veio acompanhada de nenhum anúncio da Yaza Games, o que é um sinal de que pode ter chegado um pouco no início dos tempos. Além disso, isso pode significar em breve O jogo sairá do Acesso Antecipado Já que a Nintendo Store não costuma aceitar jogos nesse formato, mas isso é apenas o nosso palpite.

Uma versão Nintendo Switch deste jogo de estratégia baseado em turnos incomum, mas envolvente, foi confirmada pelos desenvolvedores Yaza Games há três anos, depois que uma das metas da campanha Kickstarter do jogo foi aprovada, mas vestígios dela foram perdidos posteriormente.

Foi uma longa espera, mas finalmente o lançamento Interruptor Nintendo para Incolinar Ele está na reta final. A página dedicada do eShop já foi atualizada e agora mostra uma data de lançamento 22 de fevereiro de 2024 Ao preço de 24,99 euros. Dimensões iguais a 2,99 GB também foram reveladas.

Em breve, Ink também voltará à vida no Nintendo Switch

Para quem não sabe, Inkulinati é um jogo de estratégia baseado em turnos com uma estrutura multifacetada e um estilo gráfico muito estranho. Inspirado em manuscritos medievais. Tudo isso acompanhado de um senso de humor próprio, pois não faltam coelhos armados com espadas, lanças caindo, chifres cravados em determinados pontos do golpe onde o sol não brilha, burros peidando e muito mais.

Se quiser saber mais, sugerimos que leia nossas impressões sobre nosso teste de Inkulinati no lançamento em Acesso Antecipado.