Overwatch 2 está chegando ao Xbox Game Pass com itens gratuitos e recompensas para assinantes

Especificamente, a iniciativa terá início em 17 de setembro com os jogadores recebendo instantaneamente um bônus de 30 Prisma Lendário que pode ser gasto para obter conteúdo lendário e modelos de heróis Cardboard Reinhardt, D.VA Turtle Ship, Hanzo Cyberdragon, Genji Street Runner, Mercy Ape e Lifeweaver Cleric. Depois de resgatá-lo, ele será seu para sempre, mas você tem até 21 de outubro para fazer isso.

Por ocasião do lançamento da 12ª temporada de Monitoramento 2 A Blizzard revelará isso aos assinantes em breve Passe de Jogo Xbox Eles serão capazes de obter alguns Itens e recompensas Vinculando sua conta Battle.net à sua conta de serviço de assinatura da Microsoft.

Outras recompensas

Não termina aí, enquanto sua conta Battle.net permanecer vinculada à sua conta Game Pass, elementos adicionais serão disponibilizados ao jogo, muitos dos quais exigirão acesso contínuo. Isso inclui itens cosméticos de temporadas anteriores na loja Overwatch 2 e aumento de pontos de experiência. Caso você esteja interessado, quem aqui Você poderá vincular sua conta Xbox à sua conta Battle.net.

Como mencionamos no início, Overwatch 2 Temporada 12que entre os novos recursos apresentou Juno, um novo herói de suporte vestindo um traje espacial marciano, bem como dois mapas do modo Clash, novos itens desbloqueáveis ​​​​e um inevitável Battle Pass premium com dezenas e dezenas de recompensas para você reivindicar.