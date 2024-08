IKEA, os brinquedos tornam-se estilo: a coleção que dá cor ao verão

Notícias da IKEA. Os clientes estão entusiasmados com as muitas oportunidades que podem ser capturadas. Há também uma coleção completa dedicada aos jogadores a caminho.

A IKEA está a tornar-se cada vez mais o centro dos desejos de milhões e milhões de consumidores em todas as partes do mundo. Mesmo na Itália, claro O fenômeno está aumentando com Crescimento contínuo dos pontos de venda Região por região. A gama está a crescer e as soluções estão a aumentar para quem não pode abrir mão da oferta da empresa sueca. As novas linhas apresentam cores mais ousadas e cheias de energia do que nunca. As oportunidades, nesse sentido, são mais interessantes do que nunca.

Novo catálogo A ideia está pronta para surpreender a todos com oportunidades verdadeiramente únicas que podem ser aproveitadas por todos aqueles que não conseguem prescindir das ideias para a casa Ikea. Temas florais, formas geométricas e muitas outras variações que podem surpreender pela originalidade e em alguns casos uma visão completamente única. Grupo PranpoolPor exemplo isso A partir de setembro, irá propor soluções “coloridas e flexíveis”.

IKEA, os jogos tornam-se estilo: todas as soluções para os clientes

Muito interessante, segundo os primeiros rumores, Grupo Platlomer. Um exemplo é esta capa de almofada azul e verde à venda por 4,95€. Design de filtro hipnótico Para se tornar um clássico virtual da IKEA. Outra peça que vale a pena considerar é Relógio IKEA PS 1995 Desde a fonte completamente exclusiva até Preço inacreditável 39,95 euros.

“O relógio IKEA PS 1995 tem formato de guitarra – anunciou o designer Thomas Erickson – Gosto da combinação de linhas côncavas e convexas. O maior desafio foi conseguir criar um corpo liso, curvilíneo e com formato gráfico bem definido.

Outra peça muito interessante é a mesa de cabeceira Knarrevik amarela, bem como a colcha Syrabladmal e as capas de almofada Rundkrassig, os preços são 9,95€ e 3,95€ respetivamente.

Travesseiro e Capa de edredão Murreva À venda por 19,95€, fácil de combinar com várias cores. Outra solução muito interessante é a coleção Brännboll que estará ligada exclusivamente a jogos. Tudo que possa simplificar a vontade de brincar.

Consoles de jogos, acessórios, tudo que de alguma forma possa ser atribuído à experiência de jogo, consoles, controladores, cabos, fones de ouvido e tudo que o jogador ideal precisa. Em suma, uma nova coleção que vai surpreender quem é mais sensível à produção IKEA. Situações únicas que certamente atrairão a atenção de milhões de cidadãos amorosos Um tipo completamente único da empresa sueca.