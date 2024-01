Subaru Crosstrek: Crossover Camaleão | Dócil na cidade, mais desagradável que um veículo off-road nas montanhas

Existem automóveis que se destinam a captar não só a enorme atenção de profissionais e adeptos de um determinado tipo de target e segmento, mas também de uma maior parte do público. Por exemplo qual?

Um dos casos mais simbólicos nesse sentido é o caso Subaru Crosstrek: Estamos falando de uma verdadeira joia do gênero, que, aliás, se manifesta e se diferencia pelo seu caráter bélico, para dizer o mínimo. Por qual lógica?

que isso Transições Que, justamente por sua natureza guerreira, sim Apropriado Absolutamente em muitas situações e cenários diferentes condições A liderança também é estrutural e Formalmente diferente entre eles.

Em particular Subaru Crosstrek Parece ser suave Cidade, obediente Ao dirigir, mas também muito barulhento e “ruim”, por assim dizer, nas ruas impermeável para montanha K fora da estrada. Resumindo, perfeito para todos, em qualquer lugar.

Este impressionante, potente e seguro SUV torna a condução prática e acima de tudo confortável Com um alto nível de desempenho A apesar de Então diga Onde nos encontrar. E Isso não é tudo, é claro.

O novo Subaru Crosstrek: o SUV que vence em todos os lugares

Como muitos sabem, Subaru Vindo de longe: projetando carros seguros e incríveis Artistas Como hoje vem de quando eu estava cabeças, depois Segunda Guerra Mundial, Eles converteram a produção anterior relacionada a aeronaves em produção de automóveis. O nome Subaru foi dado em homenagem ao seu simbolismo 'União'.

No nível astrológico é um nome lustre Da conhecida constelação touro: Daí a marca com uma estrela principal e cinco estrelas menores. novo modelo, o Cruzado Representa Terceira geração XV de 2011: a Modelo superior Para o fabricante de automóveis japonês Com aproximadamente 2,2 milhões de unidades em todo o mundo.

Crosstrek, o que esperar

Em termos de motores, aqui está um motor a gasolina 2,0 litros 4 cilindros Com potência de 136 cavalos, além de motor elétrico 12,3 kW alimentado por um sistema de lítio. A tecnologia é realmente avançada.

Entre outras coisas, aqui está o sistema Ajude o motorista a ver o olho com 2 quartos Estéreo e angular para poder prever e identificar comunicações e incidentes Veículos E pedestres A uma distância maior. Quanto às opções que você parece poder escolher no mercado para comprá-los, devem ser três. lá Crosstrek Híbrido CVT ativo A um preço 35 mil euros Primeiro modelo área, A um preço um pouco mais alto (37.500 Euro) e finalmente o modelo, que ainda é híbrido, foi renomeado Passeio Com preço de 40.500 euros.