Huawei MatePad Pro 13.2, um dos dispositivos mais finos deste segmento com display OLED flexível

Huawei anunciada na Itália Mate Pad Pro 13,2 polegadas, a mais recente adição à série MatePad com um design ultraplano e leve e uma tela OLED flexível. O tablet combina estética e funções inovadoras que estimulam a criatividade de acordo com o conceito de “Criando beleza“, tema ao qual foi dedicado o evento de lançamento global, realizado em Dubai (Emirados Árabes Unidos) no dia 12 de dezembro e executado pelo pintor italiano Al Giorgini “É interpretado através da criação de uma história descritiva em imagens sobre a beleza da Itália, alimentada pelo MatePad Pro 13.2.” O grande display Oled flexível apresenta uma proporção de aspecto 3:2 e uma proporção tela-corpo de 94%. Com 5,5 mm de espessura e pesando 580 g, o MatePad Pro de 13,2 polegadas é um dos tablets mais finos do mercado. A tampa traseira é feita de fibra de vidro de alta resistência. Resistente e leve, no nosso país o corpo traseiro está disponível na cor preto dourado.

com Huawei M-Pencil (3ª geração)Você pode desenhar e fazer anotações com facilidade.

É o primeiro dispositivo do mundo com tecnologia NearLink que garante conectividade e interação perfeitas e suporta mais de 10.000 níveis de sensibilidade à pressão, uma inovação no setor que melhora a precisão e a fluidez da caneta durante o uso. Com latência reduzida, oferece uma experiência de digitação aprimorada e suave, com atrasos menores, maior precisão e compactação adaptativa. Além disso, a caneta é equipada com dois tipos de pontas: a ponta transparente para desenhar e a ponta opaca para fazer anotações, para atender a todas as necessidades.

Nos últimos anos, uma das principais prioridades dos consumidores tem sido fornecer dispositivos que possam ser verdadeiros escritórios móveis. Neste sentido, o MatePad Pro 13.2″ pode ser transformado numa estação de trabalho móvel graças ao teclado Teclado magnético inteligente, com um touchpad grande que suporta três modos de laptop, modelo dividido e modelo de estúdio adequado para diferentes cenários de trabalho. Além disso, este tablet melhora os modos multi-janela existentes concebidos pela Huawei para garantir uma interacção multi-janela e multitarefa semelhante à de um PC de forma eficiente, permitindo-lhe gerir tarefas simultâneas, como enviar e-mails, actualizar folhas de cálculo ou participar em chamadas de vídeo.

O Huawei MatePad Pro de 13,2 polegadas é o primeiro tablet da indústria com a arquitetura de energia de bateria da série 2S, um sistema de bateria de alta tensão que fornece energia excepcional, o que é crucial para uma experiência audiovisual de alta qualidade. Quando a bateria acabar, você pode recarregá-la rapidamente com a tecnologia SuperCharge de 88W. A câmara de vapor de aço inoxidável selada de alta resistência proporciona melhor dissipação de calor em 25%, para maior eficiência energética.

Em resposta à crescente demanda por melhor qualidade de tela, a Huawei aproveitou sua experiência no mundo dos displays e integrou os novos recursos do X-True Display, que melhora o contraste de brilho do dispositivo. Para reproduzir melhor todos os detalhes visuais, o tablet também conta com brilho máximo de 1.000 nits e taxa de contraste de 1.000.000:1. Com a tecnologia Natural Light Sensor Display, a tela se ajusta automaticamente para compensar alterações de brilho, contraste e cor com base em fatores como condições de luz ambiente e muito mais. Os detalhes são nítidos e visíveis, e você pode ser criativo e trabalhar em diferentes condições de iluminação.

Para oferecer também o melhor em termos de som, o MatePad Pro de 13,2 polegadas está integrado Áudio HuaweiE o algoritmo de otimização SmartBass e a tecnologia de redução de ruído garantem um som realista ao desfrutar de qualquer conteúdo, mesmo ao usar streaming de vídeo e aplicativos sociais. Até 31 de janeiro, o tablet está disponível para pré-encomenda na Huawei Store na cor Black Gold pelo preço de 999,90 euros. Na mesma data, ao finalizar a compra, poderá obter gratuitamente a edição Smart Magnet Keyboard Us e M-Pencil (3ª geração) e um desconto de 50,00€.