Como funciona o Airchat, a rede social onde você pode criar postagens usando apenas sua voz

Esta nova plataforma social oferece uma experiência inovadora perfeita para quem gosta de se comunicar por voz.

Tudo está bem A plataforma social encontrou seu lugar, focando em diferentes tipos de conteúdo: alguns preferem imagens, outros vídeos, enquanto outros ainda dependem de postagens de texto. Neste contexto, o Compartilhe conteúdo de áudio É uma área que só foi testemunhada apesar do seu grande potencial Poucos sucessos proeminente.

Embora tenha havido muitas experiências neste campo, muitas plataformas de áudio não conseguiram manter o interesse do usuário a longo prazo. O desafio está em… Crie uma experiência de usuário envolvente Quem aproveita ao máximo Possibilidade de ouvirE talvez combiná-lo com outras formas de conteúdo para proporcionar uma experiência completa e gratificante. hoje, Bate-papo aéreo O objetivo é fazer tudo isso.

Plataforma Baseia-se na ideia de falar e ouvir. Usuários Eles podem compartilhar atualizações na forma de mensagens de áudio e vídeo em seus feeds. No entanto, a peculiaridade do Airchat reside no fato de que os próprios feeds consistem apenas em texto. Isto é possível graças ao uso de Transcrição automática, que converte clipes de áudio e vídeo em texto legível Diretamente no feed.

Airchat, a rede social que combina texto e voz

Quando você rola pelo feed do Airchat, primeiro É semelhante ao Twitter ou Threads, repleto de atualizações de texto com opções para responder ou repassar. Na verdade, há uma diferença crucial: a nutrição “Ele fala“para o usuário. Conforme você lê uma atualização, a plataforma reproduz o áudio ou vídeo correspondente.

Passando para outra mensagem, Você ouvirá este usuário falando com você, criando uma experiência imersiva e interativa como poucas outras. Você pode responder com sua voz de forma rápida e intuitiva, tornando a comunicação mais suave e natural.

O elemento único do Airchat é Alimentação de rolagem automática. Depois de ativar a atualização, o aplicativo rola automaticamente para a próxima mensagem e continua a reproduzir um som ou destacar uma resposta.

Isso permite o uso com as mãos livres e é ideal para situações em que não é possível interagir manualmente com o dispositivo, como ao dirigir. Bate-papo aéreo Ele também oferece a capacidade de enviar mensagens diretasUsando os mesmos métodos vocais.

É interessante analisar o potencial de tal aplicação, mas é claro que, Para quem não gosta de ouvir mensagens Leia em voz alta, O aplicativo pode não ter muito a oferecer. Além disso, há várias outras limitações a serem consideradas: o registro requer um número de telefone ou conta Apple, e você precisa dar ao aplicativo acesso aos seus contatos para encontrar outros usuários e enviar convites.