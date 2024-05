KIA EV6 2025 elétrico, essa é a estreia: a espera está quase acabando

Resta muito pouco agora: a montadora sul-coreana está quase pronta para lançar a versão 2025 deste modelo. Aqui estão todos os detalhes deste carro que já está entre os carros mais desejados e apreciados dos próximos anos: a sustentabilidade ambiental, o desempenho e o design são os seus maiores pontos fortes.

Para a marca Seul É hora de olhar para o futuro. Fá-lo-á com uma versão nova e completamente renovada de um dos seus carros mais importantes, o EV6. Este é um modelo fundamental para a história da Kia, já que estamos a falar de O primeiro modelo da sua gama 100% elétrica..

mas, A empresa sul-coreana, fundada em 1944 em Seul, sempre se destacou no setor automóvel com emissões zero. Além de ser o primeiro fabricante de automóveis da Coreia do Sul, também esteve entre os primeiros do mundo a investir em veículos elétricos, à frente do seu tempo. Agora, com a transformação da electricidade a dar os primeiros passos, o sector não estará preparado para enfrentar os desafios do futuro.

A nova versão do Kia EV6 Pretende conquistar o mundo Ele fará isso a partir de sua casa, a Coreia do Sul.

O Kia Ev6 chega em versão renovada para 2025

Falar sobre A nova versão do Kia EV6 Vamos começar pelo design. O para-choque dianteiro e a área inferior da grade foram redesenhados, dando ao carro uma aparência mais nítida e futurista. É dada especial atenção aos faróiscom destaque para a assinatura luminosa do EV6.

Também estará disponível no mercado Versão GT-Line, com um design ligeiramente diferente da versão original. O que o distingue é Para-choques dianteiro e traseiro com visual esportivoO novo volante e a tela panorâmica curva com painel de instrumentos digital e sistemas de infoentretenimento.

Quando será lançado o novo Kia Ev6 e quanto custará?

Foi dada especial atenção tecnologia, com a última geração do novo sistema interativo que possui as funções mais avançadas, incluindo reconhecimento de impressão digital. Estamos falando sobre independênciaa bateria maior é capaz de atingir até 494 quilômetros Estradas com uma única carga.

Mas quanto vai custar e quando será lançada a nova versão do Kia EV6? De momento, a empresa sul-coreana não revelou nenhum destes detalhes: só falta esperar.