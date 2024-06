Há referências a Beyond Good and Evil 2 na remasterização de Beyond Good & Evil

Existem deuses Referências a Beyond Good and Evil 2 na remasterização de Beyond Good & EvilAparentemente: De acordo com informações fornecidas pela Ubisoft, a Edição do 20º Aniversário incluirá uma missão ligada a nível narrativo aos acontecimentos do Capítulo Dois.

“Saiba mais sobre a infância e a infância de Jade Relação com a história por trás do bem e do mal 2 Graças a uma nova caça ao tesouro via Healy’s! “Colete recompensas cosméticas exclusivas à medida que avança no jogo e explora o planeta”, diz uma das descrições do mod, mas não é tudo.

“Esta edição especial contará com uma caçada onde os jogadores poderão aprender mais sobre o passado de Jade e coletar recompensas cosméticas exclusivas. A nova missão exclusiva também revelará mais sobre. Conexão narrativa com Beyond Good and Evil 2“Demonstrando o compromisso contínuo da Ubisoft com a franquia”, diz o texto do e-mail enviado aos usuários.