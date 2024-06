Elden Ring: Shadow of the Erdtree, o novo DLC chegando ao Instant Gaming

Boas notícias para todos os fãs de Souls: hoje o portal Instant Games apresentou a nova expansão de Elden Ring A sombra de Erdtree , com um excelente desconto em relação ao preço de tabela original. Se você estiver interessado em expandir, basta clicar na expansão apropriada Página do produto Jogos Instantâneos .

Destaques do novo DLC

Em Shadow of the Erdtree, você poderá experimentar… Uma história completamente novaSente-se aqui Terras sombriasOnde a árvore-mãe obscurece tudo.

Anel de Elden: Sombra de Erdtree

Será possível circular com total liberdade dentro dos mapas do jogo, encontrando inúmeros acontecimentos inesperados pelo caminho. Entre as inovações mais importantes encontramos primeiro Novos inimigos, armas e equipamentos, não presente no jogo base. Para esta e outras informações sobre a nova expansão Elden Ring, recomendamos nossa análise.