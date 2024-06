Quanto tempo dura o Avoved? Obsidian dá uma estimativa de quantas horas serão necessárias para terminar e como o mundo está organizado

“A melhor comparação para Avowed é Outer Worlds”, disse Patel. “Os jogadores podem esperar uma experiência bastante semelhante, muito semelhante a The Outer Worlds, dependendo do tipo de dificuldade em que jogam e de quanto exploram e investem no conteúdo, em vez de ficarem limitados às missões da história principal.”

Em relação ao primeiro ponto, “The Confessed” ofereceria uma duração semelhante a “Outer Worlds”. Para dar um contexto mais claro, segundo o portal How Long to Beat, estamos falando de cerca de 13 horas apenas para a história principal, que sobe para 25 horas com as missões principais e 36 horas para quem quiser completar o jogo 100%. . .

Através de entrevista publicada nas páginas da Game Informer, chegaram novos detalhes sobre Avowed, o novo aguardado RPG Obsidian que chegará durante o ano. Em particular, a diretora do jogo Carrie Patel deu uma estimativa da duração do jogo e como está estruturado o mundo que os jogadores irão explorar.

Há muito para explorar

Quanto ao mundo do jogo e ao seu tamanho, neste caso o diretor do jogo também menciona que Avowed será semelhante a The Outer Worlds, com O mapa será dividido em diferentes áreas abertas e conectadas Que será desbloqueado conforme você avança no jogo, em vez de oferecer um grande cenário que pode ser totalmente explorado desde o início.

Um dos muitos monstros que habitam o mundo do Avaved

“Eu acho que a melhor comparação são os mundos exteriores. Acho que isso dá uma ideia mais clara do escopo do jogo, bem como do design e layout. “Como The Outer Worlds, Avowed tem uma série de áreas abertas conectadas que se abrem ao longo do jogo, em vez de um mapa gigante que você pode explorar do início ao fim. E sim, mesmo em termos de estrutura de missão e narrativa. é muito semelhante a The Outer Worlds.

Avowed estará disponível para PC, Xbox e Game Pass até o final do ano 2024. Um dia de lançamento específico ainda não foi anunciado, mas parece que uma possível data de lançamento antecipada vazou por engano. Enquanto isso, aqui está nossa prévia especial de todas as novidades apresentadas durante o evento.