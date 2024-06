Pneus, fala o especialista: Esse é o segredo para durar mais | Vá imediatamente ao revendedor de pneus e diga que você não se importa mais

Esta é a época em que, devido ao calor aparente gerado pelas altas temperaturas do verão, conduzir torna-se quase impossível sem tomar alguns cuidados cruciais, sob vários pontos de vista.

Embora, por um lado, devamos proteger a nossa segurança – e a segurança de todos os passageiros a bordo – face ao excesso ondas de calor, Por outro lado, os cuidados de saúdeO carro é crucial.

O motor, claro: todos sabemos que quanto mais quente fica, mais quente fica chassi do motor, Se estiver estressado, pode ficar perigosamente quente, colocando-nos em risco Estou colocando o emprego dele em risco.

Contudo, este é apenas um dos Aspectos técnicos e eficazespor assim dizer, vamos levar em conta: porque com o calor, há muitos outros itens disponíveis em nossos carros que dão jeito risco.

Um em particular que é, entre outrosE coisas indispensáveis – Realmente não poderia ser feito sem ela Nem pense em andar por aí De carro – é pneu.

Pneus de carro, cuidados e ideias para prolongar sua vida útil

no verão Os pneus dos nossos carros estão em perigo, Não é por acaso que devem ser trocados ainda antes do verão: como dizem as regras, na verdade, os pneus de verão devem ser instalados por lei até meados de maio. São pneus que resistem a altas temperaturas e ao atrito com“Asfalto quente.”sem pagar o preço em termos de furos, encolhimento ou mesmo Explosão. depois disso?

Existem alguns segredos, ou melhor, truques que podemos ter em mente antes do verão chegar, mas não só isso, para garantir que os pneus do nosso carro tenham um melhor desempenho, eles são mais… Vida longa. O que eles serão? Fácil de dizer. Em primeiro lugar, temos de garantir que existe paridade O eixo está entre a frente e atrásE não há discrepância na colocação dos pneus.

Técnicas simples para fazer os pneus do seu carro durarem muito tempo

Além disso, existem alguns cuidados que, além de serem fáceis de implementar, dão aos cidadãos a possibilidade de o fazerem eles próprios, sem terem sempre de recorrer a alguém. especializado, a um revendedor de pneus ou mecânico. Por exemplo eu Verificações de quilometragem. o que isso significa?

Que se um 10 mil ou 12 mil km Mesmo assim, nos acostumamos a trocar os pneus, o que os ajuda a durar mais. Verifique também sua pressão arterial com frequência e com Hardware sério é crítico. Qualquer um pode fazer isso, mesmo sozinho, nas distribuidoras: se você realmente não quiser fazer isso o tempo todo, pelo menos uma vez, tudo bem No trimestre.