PlayStation Plus Extra, maio de 2023: Sony mudou novamente a lista de jogos

Sony continua a gerir de forma caótica os jogos que chegam ao catálogo Extras do PlayStation Plusmodifique novamente a lista de endereços programados maio de 2023nós levamos Remova um jogo e adicione outro.

Como afirmado em Blog oficial do PlayStation nestas horas, A História das Estações: Amigos de Mineral City Ele voltou à lista de próximos jogos no catálogo do PlayStation Extra, embora tenha sido inicialmente removido. Não está claro o que aconteceu, mas espera-se que o título Marvelous possa ser baixado novamente a partir de 16 de maio por todos os assinantes do PlayStation Plus Extra e Premium, com outros jogos programados para maio de 2023.

para trás, queda de som Ele foi removido, pelo menos para as seções americana e europeia do serviço, pois era destinado apenas à seção japonesa do PlayStation Plus Extra. Portanto, o rastreador Drastic Games não poderá mais ser baixado com outros títulos a partir da próxima semana, em nossa região.

“Soundfall estará disponível no guia do jogo apenas no Japão e nas regiões asiáticas onde PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe são oferecidos”, diz uma atualização no PlayStation Blog, onde Story of Seasons: Friends of Mineral Town ressurgiu.

Neste ponto, vamos repassar lista atualizada Número de jogos PlayStation Plus Extra para maio de 2023: