NASA encanta os céus da Sicília: imagem do cinturão de Vênus sobre o mar de Sampiri

Os céus da Sicília continuam dando show e (novamente) conquistando a NASA. Um instantâneo louco retratando a lua em um eclipse no que é chamado de “cinturão de VênusNo Mar de Sampiri, na Sicília. Imagem de Astrofotógrafo Siciliano Marcella Julia Pacepela NASA como imagem do dia.

O tiro é intituladosombras da terra“, porque pintam as sombras da Terra. A imagem mostra o que é conhecido na astronomia como o “cinturão de Vênus”, visível a olho nu apenas em certas condições climáticas.

A lua está em eclipse imersa no cinturão de Vênus no mar de Sampiri, na Sicília. #APOD Belíssimo Italiano de Marcella Giulia Pace. O cinturão de Vênus, aquela faixa azul-violeta acima do horizonte que só pode ser observada em certas condições atmosféricas, nada mais é do que a sombra da Terra projetada em nossa atmosfera: a lua estava nascendo no leste enquanto o sol acabava de se pôr no oeste, no horizonte oposto», explica Observatório Astronómico da Universidade de Siena.

“As sombras do pôr-do-sol colorem o céu, mas há muito mais para ser visto nesta imagem maravilhosa: duas sombras produzidas pela Terra – lemos no blog especializado do SardAstro – a primeira é a faixa inferior escura, destacada pelas condições do céu que permitiram excelente visibilidade de o tom rosa superior chamado de “cinturão de Vênus”. A faixa escura é a sombra da Terra projetada na atmosfera, em contraste com a faixa superior de alta altitude que ainda recebe luz solar direta.

A segunda sombra – continua – exige que agucemos o olhar e devemos olhar para a lua. No dia das filmagens, 27 de julho de 2018, houve um impressionante eclipse lunar. A pequena parte escura do disco lunar testemunha os momentos em que o nosso satélite entrou, por volta das 20:20, na região da totalidade do eclipse, ou melhor, no cone de sombra que a Terra lança no espaço ».

Aconselhamos a visualização da foto no site Precisão Total NASA-Apod.

Não apenas a lua, na foto você também pode admirar as ruínas de Fornace Penna, chamadas de “u stabilimentu burnt” e que ficaram famosas pela popular série de TV “Il commissario Montalbano”, tornando-se “Mannara”.

Graças à fama televisiva, esta grande catedral secular à beira-mar, com chaminé em vez de torre sineira, saiu finalmente do esquecimento e o projeto de segurança e recuperação tornou-se concreto.

Esta não é a primeira vez que a NASA menciona a astrofotógrafa siciliana Marcella Giulia-Pace. No ano passado, uma foto dele, tirada em Marina di Ragusa, foi escolhida pela agência espacial americana por retratar um arco circular, também conhecido como arco-íris sorridente.

(Fonte: Balarm) See More