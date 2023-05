Foi confirmado o novo Nissan Juke 2023-2024, uma renovação completa ou quase completa de um dos SUVs compactos mais populares

Nissan Juke 2023-2024 Ele está passando por um restyling no meio do ciclo. Introduzido em 2010, este SUV compacto teve sua estreia na segunda geração em 2019, portanto, um redesenho completo ainda não foi contemplado. Este é um modelo de aparência única com tamanho compacto, design interior moderno e desempenho poderoso. Este modelo é divertido de dirigir e seu tamanho pequeno permite fácil manobrabilidade em espaços apertados. Vejamos especificamente:

O que você pode esperar do novo Nissan Juke 2023-2024

Porque o Nissan Juke é um dos SUVs mais populares

2023-2024 O Nissan Juke mantém as características de um SUV compacto. Sua plataforma de referência é Renault Nissan CMF-B. O design único e distinto do modelo é instantaneamente reconhecível graças à sua aparência imponente e à linha do tejadilho inclinada. O spoiler traseiro elevado e os arcos das rodas maiores permanecerão inalterados.

De acordo com os rumores que têm circulado nas últimas semanas, o pequeno SUV compacto poderá sofrer um restyling a meio do ciclo em nome da continuidade. Assim como outros modelos da fabricante japonesa, o Juke poderia ser mais elétrico. lá Versão híbrida completa De 145 cv já foi confirmado, mas o novo também pode fazer sua estreia Uma versão híbrida plug-in Com 160 cv de potência total. Em 2025, a nova configuração de transmissão elétrica do O novo Nissan Juke melhorado. A tecnologia híbrida leve de 12 volts para o motor 1.0 DIG-T de três cilindros a gasolina e a tecnologia híbrida leve de 48 volts para o outro motor 1.2 DIG-T a gasolina, ambos de três cilindros, serão adotadas no novo Nissan Juke.

Nissan Juke 2023-2024 vai mantê-lo Design agressivo e esportivo, mas passará por pequenas atualizações, como a introdução de novas rodas, pacotes e cores. Pode haver algumas pequenas alterações na fáscia anterior. O crossover compacto oferece um interior espaçoso e um bom nível de conforto, mas não de luxo. O sistema de infoentretenimento será atualizado e o Juke oferecerá mais recursos do que a versão anterior.

lá A configuração interna permanecerá inalterada O design será semelhante à versão anterior. A capacidade de carga será de cinco passageiros. A nova versão do Nissan Juke será equipada com os mais recentes recursos de segurança, mas esses sistemas serão opcionais.

Assim será o Nissan Juke 2023-2024 Disponível em uma variedade de motores. A opção mais comum será um trem de força híbrido, que oferece configurações de tração dianteira e tração nas quatro rodas. Nissan Juke Continuará a ser associado a uma caixa automática de sete velocidades, sem grandes alterações mecânicas. O preço do novo Nissan Juke deverá rondar os 21.000 euros. Com este lançamento, a montadora japonesa visa manter uma posição competitiva neste segmento bastante concorrido.