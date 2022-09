Lançamento da atualização de setembro do Google Play: notícias sobre o ‘Espaço para crianças’

recentemente O Google Publicar uma postagem contendo Todas as notícias sobre as últimas atualizações do sistema para aplicativos do Googlecom foco especial na próxima pessoa Setembro. A esse respeito, deve-se lembrar que essas atualizações foram lançadas antes O Google isso dá Play Store e Play Services. Entre outras coisas, não se dedica exclusivamente a Smartphone Mas também para outros dispositivos, como pranchaE a computador com Chrome OSdispositivos relacionados Android TV / Google TVai relógio inteligente com Wear OSpara carros equipados com Android Automático.Antes de passar para os detalhes das notícias, pode ser interessante consultar o nosso guia sobre Como atualizar os serviços do Google Play no Android e na smart TV

Quanto às novidades, O mais interessante é a experiência “Kids Space” no Android. De fato, o Google possibilita a instalação do Kids Space em uma conta secundária durante o processo de configuração do dispositivo. Isso facilita o compartilhamento de tablets Android entre membros da família de todas as idades. Nova atualização também Isso permitirá que você se esconda das crianças – Enquanto o aplicativo está em execução – Aplicativos que você considera inadequados.