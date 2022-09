Call of Duty estará no Xbox Game Pass com Overwatch, Diablo e outros jogos da Activision Blizzard – Nerd4.life

Phil Spencer, presidente do Xbox e Microsoft Gamingescreveu uma nova carta confirmando as intenções da Microsoft de adquirir a Activision Blizzard, confirmando também o acesso Call of Duty, Overwatch e Diablo no Xbox Game Passcom outros jogos da editora.

A longa carta de Spencer enfatiza principalmente a visão geral da Microsoft com a aquisição da Activision Blizzard, também em resposta à recente expansão da investigação pela FTC e vários órgãos competentes, como o CMA do Reino Unido.

Em essência, é mais uma garantia sobre a manutenção de grandes séries da Activision Blizzard como multi plataformaTirar dúvidas sobre os riscos que possam surgir para a concorrência, mas não só.

No texto, encontramos a primeira referência direta à inclusão dos jogos mais populares da Activision Blizzard no catálogo do Xbox Game Pass: “Pretendemos tornar a biblioteca da Activision Blizzard dos jogos mais populares – incluindo Overwatch, Diablo e Call of Duty – disponível no Game Pass para Comunidades crescem dos jogadores”, disse Spencer em uma carta.

“Ao trazer mais valor para os jogadores, esperamos ver o Game Pass continuar a crescer e expandir seu apelo para smartphones e dispositivos conectados também”. Phil Spencer também se refere a Jó Zíper Do Game Pass a esses títulos, você está realmente procurando uma expansão nesse sentido para o respectivo público de jogos.

Aliás, o fato de atingir um grande público aqui vai ao encontro da ideia de espalhar o Game Pass para diferentes dispositivos, assim Smartphones, tablets e qualquer dispositivo conectado Tornou-se de suma importância para a Microsoft, conforme indicado no texto. Também por esta razão, a aquisição da Activision Blizzard é necessária para dotar a Microsoft de capacidades adicionais na exploração deste setor, como também foi demonstrado anteriormente, falando da importância do PC e do mobile na aquisição.

Portanto, a expansão do público parece quase ignorar a existência de jogos em diferentes consoles no futuro, mesmo se você repetir a mensagem de Spencer novamente de que não há vontade para isso Remova Call of Duty e títulos semelhantes para usuários de outras plataformas.