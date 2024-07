Tecido que reduz as temperaturas em até 9 graus Celsius

Ar condicionado e roupas leves podem não ser mais suficientes para combater o problema Aquecimento global e ondas de calor Cada vez mais frequente. Na verdade aconteceu este ano Ondas de calor em diferentes regiões do mundoCom temperaturas registro Na cidade em México, Índia, Paquistão e Omã com mais de 50 graus. Espera-se que até 2050 a população seja de aproximadamente 68% da humanidade – Eles se deslocarão cada vez mais das áreas rurais para as cidades, que se tornarão verdadeiras ilhas de calor, onde concreto, calçadas e arranha-céus farão com que as temperaturas subam ainda mais devido à radiação térmica emitida pelos materiais utilizados na cidade. À medida que tentamos reduzir as emissões poluentes, as mesmas que causaram e continuam a causar as alterações climáticas, estão a ser estudados métodos alternativos ao calor predominante. Na Universidade de Chicago, para ser exato Escola Pritzker de Engenharia MolecularUm grupo de pesquisa desenvolveu um Novos materiaisque pode ser usado tanto como Tecidos para roupas, automóveis, preservação de alimentos e pessoas em projetos de construção.

Os testes deste material inovador, realizados sob o sol quente no estado americano do Arizona, foram bem sucedidos Resultados importantes, tanto ao nível do aquecimento solar direto como ao nível da radiação térmica emitida pelos pavimentos e edifícios “minimizar” de 2,3ºC A visualização também é comparada ao tipo de tecido utilizado em esportes ao ar livre e até mesmo em esportes de resistência Grau 8,9 em comparação com seda nobreGeralmente é usado em camisas, vestidos e outras roupas de verão. “Devemos reduzir as emissões de carbono e criar as nossas cidades Carbono negativo ou Emissões de carbono“, ele declarou Bu Chun Hsu“Mas, entretanto, as pessoas estão a sentir o impacto destas altas temperaturas”, com consequências graves que podem exigir hospitalização e até a morte, disse o autor do estudo.

Como funciona esse novo tecido? Por exemplo, aqueles usados ​​em esportes ao ar livre, corrida Reflete a luz solarMas se a cidade estiver em chamas com os raios solares que caem de cima e o calor que sobe de baixo das calçadas e horizontalmente dos edifícios, isso não terá um efeito “refrescante” significativo, por assim dizer. Na verdade, usam materiais projetados para refletir a luz solar direta, de acordo com cientistas de Chicago Apenas 3% de suas roupas estão expostas à luz diretaenquanto o 97% das roupas É aquecido por Radiação térmicaO que este tipo de tecido não consegue suportar.

“A luz solar é visível, a radiação térmica é infravermelha, Portanto, eles têm comprimentos de onda diferentes. Isso significa que você precisa ter Uma substância que possui duas propriedadespara óptica de uma vez. “É muito difícil de fazer”, disse o coautor Chenxi Sui, falando sobre as dificuldades em criar um material que possa proteger totalmente o usuário. “Você precisa brincar com a ciência dos materiais para projetar e ajustar o material até conseguir. diferente Ressonância em diferentes comprimentos de onda“O novo tecido desenhado pelo grupo de pesquisa de Chicago, sob patente provisória, poderia contribuir para um sistema Resfriamento passivo capaz de Reduzindo a necessidade de sistemas de alto consumo de energia E caro em termos de custos. A referência aqui é ao uso extensivo de aparelhos de ar condicionado, que em países como os Estados Unidos e o Japão são utilizados por 90% das famílias, com gastos significativos em energia, enquanto na Índia e em algumas partes de África a percentagem é mínima. 5%.

Segundo os pesquisadores, ao contrário das roupas, é criada uma versão mais grossa e protegida por um Camada invisível de polietilenoPode ser utilizado em edifícios ou automóveis, baixando as temperaturas interiores, reduzindo assim os custos e o impacto ambiental do ar condicionado. “Você pode economizar muito dinheiro em refrigeração, eletricidade e energia porque é um processo passivo”, destacou um pesquisador. Da mesma forma, os materiais podem ser usados ​​para Transporte e armazenamento de leite e outros alimentos que estragariam com o calor, Reduza o efeito de resfriamento.