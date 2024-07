A Valve tinha relativamente poucos funcionários em 2021, mas os salários parecem ter sido bastante altos

Ótimos salários

Os dados dos documentos abrangem o período de 2003 a 2021, ano em que Wolfer ajuizou a ação. Soubemos então que, em 2003, a Valve empregava apenas 78 pessoas, 57 das quais trabalhavam no desenvolvimento de videogames. Em 2021, o número de colaboradores aumentou para 336 colaboradores: 35 no setor “Gestão”, 181 no setor “Jogos”, 79 no setor “Steam” e 41 no setor “Hardware”.

A maioria das pessoas no departamento de jogos deve ser responsável pelo suporte aos jogos ativos da empresa, como Dota 2 e CS:GO (do Counter-Strike 2 do ano passado), enquanto a equipe de hardware naturalmente se concentra no hardware da própria empresa, como máquinas Steam e Steam. skins (que podem ter crescido nesta seção nos últimos anos, graças ao sucesso do Steam Deck).

Outro aspecto que você não vai perder é que Steam, a maior loja de videogames para PC, que movimenta bilhões de dólares todos os anos, Em 2021, empregava menos de 100 pessoas (No entanto, houve anos em que havia mais funcionários, como 142 funcionários em 2015.) Com 336 funcionários em 2021, a Valve é uma empresa relativamente pequena no setor, em comparação com muitos outros estúdios: Naughty Dog, Larian Studios, Paradox Interactive, CD Projekt e Epic Games (para citar alguns), todos com mais de 400 funcionários. Sem falar nas grandes editoras como Microsoft Gaming, Ubisoft ou EA, cujo número ultrapassa os 10.000.

No entanto, a Valve gastou colossais US$ 444,5 milhões em folha de pagamento total em 2021, elevando a folha de pagamento total para US$ 444,5 milhões A remuneração média anual para toda a empresa é de US$ 1,32 milhão. Obviamente, nem todos recebem o mesmo salário, mas mesmo o salário mais baixo deve ser, em média, mais elevado do que noutros lugares. Afinal, a Valve sempre se orgulhou de sua eficiência e dos salários oferecidos. Para esclarecer a questão, foi publicado outro documento que mostra um rendimento líquido por trabalhador de 780 mil dólares anuais (estamos a falar de 2018), o que é superior a qualquer outra empresa deste sector, incluindo gigantes da tecnologia como Facebook, Apple, Google e Amazon.