Activision Blizzard: FTC pronta para desistir do caso e negociar com a Microsoft, de acordo com a Bloomberg

De acordo com as fontes da Bloomberg, parece que Comissão Federal de Comércio Os Estados Unidos depois de amargas derrotas no tribunal tão prontos Suspensão do julgamento em seu tribunal doméstico contra oAquisição da Activision Blizzard Isso potencialmente abre caminho para negociações com a Microsoft.

Se assim for, seria mais uma vitória para a empresa sediada em Redmond, que já parece ter um caminho claro para finalizar o processo até 18 de outubro de 2023, novo prazo acordado com o ABK, ou já imediatamente após a decisão final da English Capital Markets Authority, que chegará até 29 de agosto.