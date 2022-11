Microsoft acusada de explorar escândalos da Activision para obtê-lo a um “preço competitivo” – Nerd4.life

Conforme relatado pelo Bloomberg Law Portal, Microsoft e Activision Blizzard Eles foram intimados por advogados do fundo de pensão estatal sueco, sob alegações de que a aquisição de $ 69 bilhões foi arquitetada para Aproveite a crise resultante de escândalos assediado sexualmente por Irvine para fechar o negócio “preço competitivo” Oferece grandes vantagens para ambas as partes.

Em documentos judiciais, o dedo aponta para Bobby Koticko CEO da Activision Blizzard e atuais e ex-membros do conselho de administração são acusados ​​de planejar um acordo com a condição de que Kotick permaneça no comando da empresa pelo menos até o fechamento do negócio.

A acusação também afirma que a Activision Blizzard e Kotick estavam “fracos e feridos”. Microsoft teria se aproveitado dos escândalos a empresa para obtê-lo a um “preço competitivo”.

“A Microsoft explorou conscientemente o escândalo de assédio e seu impacto comercial na Activision Blizzard especificamente para oferecer a Kotick uma maneira de salvar sua pele”, disseram os documentos. “Ele conspirou com Kotick e o Conselho de Administração para ajudá-los a evitar as implicações pessoais e profissionais desse escândalo.”

De acordo com a denúncia, o acordo foi negociado por Kotick, que estava procurando uma maneira de evitar a responsabilidade por não agir de acordo com a cultura tóxica de “fraternidade” da Activision Blizzard. O CEO enfrentou uma onda de problemas legais e regulatórios como resultado do escândalo, mas ao mesmo tempo é um dos poucos executivos diretamente afetados que não foi afetado pela onda de demissões que se seguiu aos escândalos.

Segundo a promotoria, essa aquisição foi “negociada às pressas”. Isso ajudaria Kotick a fugir da responsabilidade Isso provavelmente permitiria que ele permanecesse em seu emprego, reforçasse o escudo de compensação de sua empresa, liquidasse reivindicações derivadas de acionistas existentes e entregasse a ele um pagamento de $ 400 milhões.



Bobby Kotick, CEO, Activision Blizzard

Joe Christinat, porta-voz da Activision, comentou sobre o processo dizendo que a aquisição “é um grande negócio para os acionistas. Obtivemos 98% de aprovação dos votos expressos. O Conselho passou por um processo exaustivo para determinar o movimento certo.” para funcionários, acionistas e jogadores.”

Um porta-voz da Microsoft disse à Bloomberg Law que “a proposta de aquisição da Activision Blizzard foi negociada de forma legal e justa”.

Segundo a denúncia, embora o acordo tenha sido aprovado pelos investidores da Activision em abril, alguns detalhes importantes do acordo não foram divulgados antes da votação. Isso tornaria a conclusão da fusão, que ainda aguarda as autorizações antitruste, um Violação das leis corporativas Delaware.