A Sony divulgou o número de assinantes em documento enviado ao antitruste inglês – Multiplayer.it

Sony revelou Quantos inscritos existem para mim Xbox Game Pass: 29 milhões. A figura surgiu de um documento que ele enviou à agência antitruste inglesa, a CMA, para explicar por que considerava negativa a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft.

No texto podemos ler: “Game Pass supera significativamente o PlayStation Plus. A Microsoft já é líder em serviços de assinatura multijogos. O Game Pass conta com 29 milhões de assinantes entre o Xbox Game Pass Console e o Xbox Game Pass Ultimate e no futuro espera-se uma significativa crescimento O segmento de multijogos do PlayStation Plus está muito atrás, com menos de [omissis] Um assinante do Game Pass. “

Curiosamente, o CMA mostrou o número de assinantes do Game Pass, mas reteve os dados PlayStation Plus. Estar ciente da distância entre os dois serviços certamente teria ajudado a entender melhor a situação.

Os dados oficiais mais recentes sobre o número de assinantes do Xbox Game Pass datam de janeiro de 2022 e falavam de 25 milhões de assinaturas. Os números revelados pela Sony indicam que a Microsoft poderá ultrapassar em breve os trinta milhões de assinantes, o que é muito dinheiro para um serviço que cresce cada vez mais.